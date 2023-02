Andrea Legarreta recordó el día que defendió con un “arma blanca” a Erik Rubín antes del divorcio

La separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín tomó a todos por sorpresa pues ambos conformaban una de las parejas más estables del espectáculo. Los artistas estuvieron juntos por más de veinte años, formando una familia unida al lado de sus hijas Mía y Nina.

Apenas en diciembre, los Rubín Legarreta hicieron un viaje familiar a Japón, compartiendo con los fans los momentos más divertidos y felices, sin despertar sospechas de alguna crisis matrimonial.

Andrea y Erik compartieron un comunicado en conjunto en el que se lee que su amor no se había acabado sino transformado y que seguirían siendo “una familia” por el bien de sus hijas. Asimismo aseguraron que no existe “nada turbio” detrás y que es una decisión que tomaron desde hace cinco meses.

“No es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja”, se lee en el comunicado. — Andrea Legarreta y Erik Rubín en Instagram

Pese a esto, internautas han sacado sus propias conclusiones, recabando pruebas con las que han acusado al cantante de haberle faltado al respeto a su matrimonio en varias ocasiones.

Mientras que Erik negó haber engañado a la conductora, ésta reaccionó a dichas pruebas diciendo que “no hay nadie más para ninguno, no hay ni ganas ni siquiera, no hay pleito, no hay mala onda, no hay malos tratos”.

Andrea Legarreta y Erik Rubín siempre estuvieron el uno para el otro

Pese a que Legarreta y Rubín siempre mostraron el mejor lado de su matrimonio, las especulaciones sobre infidelidades los persiguieron siempre, sobretodo por la fama de “conquistador” y “mujeriego” del ex integrante de Timbiriche.

Eso sí, ambos siempre estuvieron dispuestos a defenderse e incluso en una ocasión, la conductora de Hoy arriesgó su integridad por su entonces esposo con “dos armas blancas”.

Legarreta recordó este suceso durante una entrevista para el programa del Escorpión Dorado, El Escorpión al volante. Según relató, todo sucedió durante un pleito por un taxi.

Los artistas estaban de vacaciones en Lake Tahoe en California, Estados Unidos junto con Aleks Syntek y su esposa Karen Coronado. Aún no tenían a sus hijas e iban en plan de recién casados. La conductora estaba en muletas debido a que lastimó los ligamentos esquiando.

La conductora se metió en problemas por Erik

Una noche, salieron a un casino para divertirse y al salir tenían que pedir un taxi para regresar a su hotel. “Habíamos estado esperando una hora afuera y coincide que llega el taxi y van saliendo dos monos con sus chavas y directamente agarran el taxi”, relató el cantante, quien comenzó a reclamarles que ese taxi era de ellos y que debían esperar al suyo.

Los sujetos lo ignoraron por completo hasta que comenzó a insultarlos y se regresaron para golpearlo. “Me descuentan en la cara entonces que me enojo y les digo mas cosas y que se bajan y me empiezan a corretear”, recordó Rubín.

Mientras lo perseguían, Andrea dijo estar muy asustada pero que tomó acción para detener la pelea. “Erik daba vueltas alrededor del coche pa que no lo alcanzaran. Yo estaba asustadísima, aproveché que traía dos armas blancas (las muletas), pasa frente a mí, tomo vuelo, alzo el brazo y ¡pum! en la cara”.

En cuestión de segundos llegaron unos policías e investigaron sobre el origen del problema. Legarreta reveló que la agresión pudo haberla metido en problemas pero alegó que hizo uso de las muletas “en defensa propia” lo que le ayudó a que no procediera ninguna denuncia o multa.