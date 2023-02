“Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”: ‘TQG’ de Shakira y Karol G tiene indirectas a Piqué y Anuel

Shakira y Karol G están marcando un nuevo hito en la música al hacer lo que es la primera colaboración de ambas que por años el público de las dos artistas pedía a gritos, y ahora es una realidad que se convertirá sin dudas en el nuevo himno del año 2023.

‘TQG’ se desprende de ‘Mañana Será Bonito’ la nueva producción de Karol G y el video ha sido dirigido por Pedro Artola quien ya ha trabajado con ella en los temas de ´Provenza’, ‘Cairo’ ‘Gatúbela’ y ‘X Si Volvemos’.

En el video Karol G aparece sobre una torre desde la que cae, pero sin miedo al precipicio, pues va confiada mientras empieza la canción. Shakira hace su primera aparición flotando sobre el agua, y luego dentro un bosque de hielo con un vestido de cuero en color celeste que representa la firmeza con la que se ha mantenido en los peores momentos que vivió tras su separación.

Las cantantes se pasean por diversos escenarios, pues seguidamente ambas bailan al ritmo del reguetón con atuendos sensuales sobre la tierra y rodeadas de fuego y en el que hacen en una coreografía íntima, con twerking incluido, que hace una referencia a ‘Can’t Remember to Forget You’ de Shakira con Rihanna, cuando hizo lo que fue su última colaboración con una mujer.

Yailin y Clara Chía se llevaron lo suyo

Karol G inicia con un verso que perfectamente va dirigido a Yailin, la expareja de Anuel, quien en reiteradas oportunidades se manifestó de manera indirecta contra la paisa en sus redes sociales.

“¿Bebé qué fue, no pues que muy tragaito? ¿Qué haces buscando melao si sabes que yo errores no repito? Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. Mi amor usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé”.

Así suena #TQG de Shakira y Karol G 👀 pic.twitter.com/Kp6JiE0Rby — Luis Fernando Herrera (@luisferheroch) February 24, 2023

“Yo diciendo que era monotonía y ahora quieres volver ya lo suponía, dándole like a la foto mía, te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía” — Shakira

"Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía" #TQG Shakira Karol G pic.twitter.com/BSkugNIi4o — Luis Fernando Herrera (@luisferheroch) February 24, 2023

Por otra parte, está el verso de Shakira que también se adecua a lo vivido con Piqué y Clara Chía Martí, en el que acepta el dolor que le produjo conocer la relación, pero también lo que vino después de eso al regresar a la cúspide tras el apoyo que recibió luego de la separación y que se consolidó con la ‘Music Sessions #53′.

“Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa’ lo mío, lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no da y yo me río”. Al final del clip se escucha a Shakira decir en acento paisa “Barranquilla Medallo”.