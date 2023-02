Andrea Legarreta “amenazó” a la supuesta amante de Erik Rubín varias veces: así lo hizo

La separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín ha sacudido al mundo del espectáculo pues nadie imaginaba que después de 22 años de matrimonio llegarían a ese punto. Se conocieron en el año 2000 por un amigo en común y a los pocos meses de comenzar su relación, se casaron, convirtiéndose en una de las parejas más estables de la farándula.

Ambos siempre compartieron los momentos más divertidos como pareja y al lado de sus hijas Mía y Nina, quienes han comenzado a despuntar en la industria con su talento histriónico.

Apenas en diciembre, Andrea y Erik hicieron un viaje familiar a Japón en el que jamás levantaron sospechas de problemas matrimoniales.

“No es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja”, dijeron los famosos en el comunicado que publicaron sobre su ruptura.

¿Una ruptura anunciada?

Aunque siempre se mostraron como una pareja estable, con una vida familiar ejemplar, la polémica los acechó desde el primer momento pues el cantante nunca se ha podido deshacer de su fama de ‘conquistador’.

Hasta el momento se desconoce cuáles fueron los motivos que los orillaron a divorciarse pero aseguraron que fue una decisión que habían tomado desde hace meses. Esto hizo que internautas comenzaran a indagar en las posibles causas, entre ellas una supuesta infidelidad por parte de Rubín.

Ahora ha trascendido que Andrea Legarreta “dedicó” sólo uno sino varios mensajes a una mujer (o varias) con la que presuntamente Rubín le fue infiel. Estos han recirculado luego de que en 2021 el cantante fue captado bailando muy cerca de Tania Hernández Gándara, una influencer de moda y belleza.

En uno de ellos, la conductora compartió un meme en sus historias de Instagram en la que se leía: “Querida zorra: él ya tiene mi cariño, se agradece tu prostituismo caritativo, pero no requiere tus servicios, gracias”. Y agregó: “Upss!! Lo amé”.

Andrea Legarreta Aseguran que Andrea Legarreta "dedicó" un mensaje a la supuesta amante de Erik Rubín (Instagram)

Reporteros de De Primera Mano cuestionaron a Erik Rubín sobre el tema, a lo que contestó: “¡Soy el último en enterarme! De repente de todo se agarran, les gusta hacer chisme, ni enterado estaba ni me había platicado ella, en verdad. Yo me enfoco en lo mío y es obvio que suceden cosas que nos platicamos, pero de esto ni me lo había platicado”, respondió.

Desde hace tiempo Rubín ha sido acusado de “mujeriego”, razón por la que en varias ocasiones se creyó que Legarreta llegó a mandarle indirectas. En 2018 dejó un mensaje en el que se lee: “amar es cuidar, así de simple, así de profundo”.

Días antes del anuncio de su separación, Legarreta publicó una imagen con un mensaje que reza: “Date chance de sentir, de vivir, de sentirte destruido...”

Desde el año pasado, la conductora ha publicado mensajes sobre “sanar heridas”, “dejar ir lo malo” y “reconstruirse”. Con sus publicaciones dio a entender que ya estaba viviendo una crisis en su matrimonio y que detrás de ésta había una traición.