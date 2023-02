7 fotos de la vida de la supuesta mujer con la que Erik Rubín habría sido infiel a su esposa

Tras 22 años juntos, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron que se separarían, dejando a todos boquiabiertos. Ambos conformaban a una de las parejas más estables de la farándula mexicana y no habían dado señales de estar atravesando una crisis en su matrimonio.

Apenas en diciembre, Andrea y Erik hicieron un viaje familiar a Japón y aunque hasta el momento se desconoce cuáles fueron los motivos que los orillaron a divorciarse, seguraron que fue una decisión que habían tomado desde hace meses.

“Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio. Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja”

Si bien ambos ya han dicho que no hay razones para pensar mal de lo que hubo detrás de su separación, internautas han recordado que el cantante tiene “cola que le pisen” y que hace meses fue captado en una fiesta con una mujer.

¿Quién es la mujer que señalan como “la tercera en discordia”?

La ex pareja ya había estado envuelta en especulaciones de separación por supuestas infidelidades y hasta dudas sobre la orientación sexual del ex Timbiriche.

En junio de 2021, se viralizaron unas fotografías en las que apareció bailando muy cerca de Tania Hernández Gándara, una influencer de moda y belleza. El cantante habría coincidido con ella en una fiesta en Tulum, Quintana Roo. El exintegrante de Timbiriche desmintió los señalamientos en su contra pero la evidencia ha vuelto a circular en redes sociales.

¡In Fraganti! Captan a ERIK RUBÍN de fiesta en Tulum con una influencer (FOTOS) https://t.co/8AyXa2U9Zr pic.twitter.com/49oCbAb05F — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 22, 2021

Tania es originaria de Delicias, una ciudad en Chihuahua y ha recurrido a sus redes sociales para mostrar su vida entre lujos, viajes y su negocio de productos de belleza.

En su Instagram se pueden ver fotos de la joven disfrutando de viajes por el mundo.

Y también presumió su viaje a Disney World, al estilo de Nadia Ferreira.

En varias fotografías se puede le puede ver en un departamento de lujo en Miami Beach, Florida.

Y también posando en autos de lujo

Aunque Tania cerró su cuenta personal debido al acoso que recibió tras dispararse los rumores de infidelidad, mantiene su cuenta empresarial en la que promociona sus productos que van desde sérums y protector solar hasta chamarras y conjuntos de playa y deportivos.

Andrea Legarreta le habría dedicado un mensaje

En días pasados, antes de anunciar la separación, Andrea Legarreta le habría dedicado un mensaje a la mujer con la que presuntamente Rubín le fue infiel. “Querida zorra: él ya tiene mi cariño, se agradece tu prostituismo caritativo, pero no requiere tus servicios, gracias”, se lee. Este habría sido un meme que compartió la conductora de Hoy y agregó: “Upss!! Lo amé”.