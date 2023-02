Will Smith se burla de su incidente en los Oscar: así ha cambiado su vida desde entonces

Will Smith Will Smith se burló del incidente que marcó su carrera en los premios Oscar (Neilson Barnard /Tiktok, Getty (Neilson Barnard))

Ha pasado un año desde que Will Smith golpeó a Chris Rock frente a todos durante la ceremonia de los premios Oscar pero sigue dando de qué hablar y es que su vida ha tenido un cambio significativo.

Si bien en un inicio el actor optó por desaparecer del ojo público para presuntamente rehabilitarse en un centro de control de ira, poco a poco ha retomado sus redes sociales e incluso a vuelto a firmar contratos para varios proyectos.

En julio, Will publicó un video en el que ofreció una disculpa pública al comediante, asegurando que por ningún motivo piensa que su comportamiento fue el adecuado.

Will Smith/ Instagram

“No hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento. No hay una parte de mí que piense que esa es la forma óptima de manejar un sentimiento de falta de respeto o insultos”, dijo.

Will Smith ha aprendido del pasado con humor

Recientemente el protagonista de Soy leyenda compartió un video en su cuenta de TikTok en el que hizo burla del incidente.

Smith hizo un dueto con el video de una usuaria que asegura que los objetos pueden decirte “qué piensan de ti”.

“Parece una locura, pero cambiará tu vida. Y por cambiar tu vida quiero decir que la hará mucho más interesante y divertida. ¿Sabías que podías coger cualquier objeto, mirarlo y preguntarle qué piensa de ti?”, comenta la usuaria @missmoneworking en TikTok.

El actor escucha atentamente a la explicación de la usuaria y hacia el final del video toma la estatuilla que ganó aquel año a Mejor Actor por la cinta El método Williams.

Sin decir más, Smith simplemente se queda observando con resignación, haciendo referencia a que la estatuilla probablemente lo regañaría.

Así ha cambiado la vida de Will Smith

Poco después de lo sucedido, se dieron a conocer que los castigos que recibiría el actor por haber agredido a Chris Rock en pleno show. Entre estos se mencionó perder proyectos importantes y ser vetado de la ceremonia por los próximos diez años.

Muchos especularon que también salieron a la luz supuestos problemas maritales entre Smith y su esposa Jada Pinkett sin embargo, es algo de lo que nunca ha hablado públicamente.

El supuesto veto representaría un problema para la ceremonia de este año ya que según la tradición, el ganador del año anterior en la categoría de Mejor actor es quien entrega el premio del año en curso a la Mejor actriz.

Will Smith sería quien lo haría sin embargo, aún es incierto si ha sido perdonado o si se mantiene el castigo que se levantará hasta 2032.

Mientras la situación en la vida personal y profesional de Will Smith se resuelve, en los últimos meses se ha reportado que películas como This Joka, The Roku, Fast and Loose y Bad Boys 4 tuvieron un impulso inesperado en las diferentes plataformas de streaming. Actualmente se encuentra promocionando su nueva película Enmancipation.

En abril de 2022 se dio a conocer que el libro de memorias de Will Smith escaló a las listas de éxitos de ventas. Will, que se publicó el año pasado, volvió a la lista de USA Today de los 150 libros más vendidos, en el puesto 73, su tercera mejor semana en ventas.

Las memorias debutaron en la lista en el número 3 y permanecieron en ese puesto durante 15 semanas.