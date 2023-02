A lo JLo y Ben Affleck, Juan Soler y su novia se hicieron un tatuaje: así luce (FOTO)

El amor está en el aire y más a lo que los famosos respecta, porque recientemente Juan Soler y su novia, Paulina Mercado, se hicieron un tatuaje que refleja la solidez de su relación.

JLo y Ben Affleck, Chris Hemsworth y Elsa Pataky, Camilo y Evaluna... Son muchas las celebridades de las que siguieron el ejemplo para este arte corporal que tiene un significado muy emotivo para la pareja.

Así luce el tatuaje de Juan Soler y su novia, Paulina Mercado

Fue la presentadora de televisión la que habló al respecto y lo mostró en sus redes sociales personales, luego que una internauta la cuestionara sobre si su tatuaje de luna lo había hecho a la par del actor.

“Nos lo hicimos juntos. Juan y yo tenemos una historia con la luna, desde que inició esto y, de hecho, seguramente han visto muchos reels o muchas fotos que le ponemos la canción de Fly Me to the Moon”, confesó la animadora de Sale El Sol.

Juan Soler y Paulina Mercado se hicieron un tatuaje Instagram @paulinamercado007

Asimismo, extendió su brazo para mostrar el área de la muñeca donde se hizo el tatuaje de luna, mientras que aseveró que el famoso prefirió un sitio más recatado, seguramente por motivos laborales.

“Yo me lo hice aquí en la mano y él se lo hizo en el torso”, reveló, dejando a todos sus fans con la intriga de ver cómo luce en la piel de Juan Soler.

Esto, aunque es inesperado, va a la par con unas declaraciones que dio la también influencer tiempo atrás, afirmando que no se oponía a los tatuajes en pareja.

“Quizá no el nombre, pero sí tengo la ilusión de quizá un tatuaje con mi pareja, algo muy significativo, sí”, expresó en aquel momento y que ahora cobró realidad con esta nueva relación que inició después de una amistad.