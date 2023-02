¿Se siente viejo? Marc Anthony no quería tener hijos y esto dijo al ser consultado

Marc Anthony (54) y Nadia Ferreira (23) llegaron al altar el pasado 28 de enero y a solo unas semanas de la gran ceremonia, los recien casados confirmaron que están en la dulce espera con una postal colgada en sus redes sociales el pasado 14 de febrero.

La modelo paraguaya se convirtió en la cuarta esposa del boricua y a pesar que él le lleva 31 años más, la edad no ha sido un impedimento para ellos formar una linda familia.

“El mejor regalo de San Valentín. Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas”, escribió Marc junto a una postal donde tiene su mano acariciando el vientre de su esposa.

El día que Marc Anthony confesó que no quería tener más hijos

A pesar de la emoción del salsero por la llegada de un nuevo integrante a su familia, lo cierto es que no siempre tuvo las intenciones de volver a ser padre, o al menos no con Shanon de Lima, modelo venezolana con la que estuvo casado por dos años.

Fue durante una entrevista cuando conversaba de su vida junto a Shannon donde le consultaron sobre sus planes a futuro y la posibilidad de tener un hijo juntos, a lo que él se mostró totalmente negado.

¿Quisieras tener hijos con ella?, preguntó la periodista del programa El Gordo y la Flaca.

Marc se mostró dudoso al respecto y dio algunas de sus razones para no volver a ser padre.

“No se, a esta edad tengo 48 años, pero pareces de 25 bromeo la presentadora a lo que él respondió “como une luce y cómo se siente son dos cosas totalmente distintas, salir de gira con un bebé e seis meses no es lo mismo que salir de gira sin un niño de seis meses, también la responsabilidad de ser padres, lo único que me impacta y que me ha molestado es el sacrificio que han tenido que hacer mis hijos, ahora que estan en la edad de hablar muchas cosas y están entendiendo pero eso no cambia que papi no pudo estar mas tiempo”, confesó.

De igual manera, sostuvo que ha podido compartir grandes momentos con sus hijos y ahora que esán grandes entienden todo.

“No me duele, porque hemos compartido momentos importantes, pero a mi me ha gusto estar al 100 % estuve hablando con mi hija Ariana y me dijo ‘papi te entiendo, yo no cambiaria anda en el mundo’”, agregó.

A pesar que ahora tiene seis años más que aquel momento, sería Nadia quien lo motivo a cambiar de decisión y ahora espera a su séptimo retoño.