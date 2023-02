¡Lo va a demandar! Lo que se sabe de las acciones legales que presentará Keviam Cazo en contra de Christian Noboa

La modelo Guayaquileña Keviam Cazo publicó un video asegurando que fue agredida físicamente por el reconocido futbolista ecuatoriano, Christian Noboa. Además, en varias publicó varias fotografías mostrando los moretones en brazos, manos, cuello y rostro. Ahora, asegura que presentará acciones legales en su contra.

Cazo aseguró que tiene evidencias por los hechos de violencia que sufrió en manos de Noboa. Lo demandará por “todas las veces fue golpeada” por el jugador de la liga rusa.

“No me voy a poner a discutir con él en absoluto. Yo tengo las pruebas de no una, sino todas las veces que me ha golpeado. Ya se las mandé a mi abogado. Mañana se verán las cámaras del hotel”, aseguró Keviam en una entrevista para ‘Los Hackers de la Farándula’.

El mismo programa de farándula pudo entrevistar al abogado de Cazo, Leonardo Toledo, quien sería el abogado de la supuesta víctima, quien señaló que: “lo que se tenía que decir por parte de mi clienta ya se dijo. Vamos a transitar por la vía judicial”.

“Todos es días ha estado peleando y discutiendo. Delante de sus amigos, con sus parejas me hizo exactamente lo mismo, me dio un puñete en las costillas”, añadió.

Ambos tienen una relación que se hizo pública en 2020. Mediante una fotografía dieron a conocer al mundo su amor. Ahora, la imagen que presentaron de su relación se queda en el olvido con la supuesta agresión de Noboa sobre la modelo de 34 años.