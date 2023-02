Bájale a tu soberbia: internautas le exigen a Jamil de MasterChef aterrizar en la tierra, “sus platos no son lo mejor”

Los participantes de MasterChef Ecuador están cada vez más cerca de la gran final. Pero también están cada vez más cansados de la convivencia, dicho por sus propias palabras. Capítulo a capítulo podemos ver como entre ellos se sacan “los cueros al sol”.

La participación de Jamil en la noche del 14 de febrero dejó muy descontentos a sus fanáticos, pero también hubo quienes lo criticaron por los comentarios que emitió por el plato de Sonnia. Jorge Rausch no dijo que su plato no estaba feo, al contrario, le dio muy buenas réplicas. Sin embargo, no fue suficiente, pues no cumplió con la temática del reto.

¿Soberbio o no Jamil?

Jamil se mostró decepcionado porque el plato de Sonnia la llevó al balcón. Pero lo que indingó a los internautas es los comentarios que emitió Jamil al decirle a Andrés (también mandil negor) “No puedo creer que a Sonnia le dan cachetito por esa huev... y la hacen subir al balcón. Es un plato mediocre, y me hace pensar que quizá deba bajar mis estándares o no sacar buenos platos”, dijo al comentar sobre la ganancia de Sonnia.

Para muchos el participante peca de soberbio y le falta humildad. Sus compañeros también coinciden con estos calificativos, pues muchos tienen diferencias con él. Los seguidores del show le piden mejorar su actitud, y no comportarse al nivel de un niño.

No críen hijos malcriados como Jamil, hay que enseñarles a perder, a manejar la frustración y no ser patéticos y culpar a otros por sus errores. #MasterChefEcuador — 💜Bere (@aberenice26) February 15, 2023

Viendo el capítulo de ayer, solo puedo comprobar una cosa.

Que fea actitud de Jamil.#MasterChefEcuador — Sí soy (@miss__ojeras) February 15, 2023

Sin embargo, hay que destacar que viajar y conocer muchos lugares del mundo es un privilegio, pero que jamás debería ser mal visto al contrario debería ser motivo de inspiración. Lo que si no es correcto es menospreciar o hacer comentarios despectivos por aquellas personas que no tienen las mismas posibilidades económicas.