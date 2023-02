¡Se dice el pecado, más no el pecador! Carolina Jaume recuerda el mejor San Valentín de su vida

Carolina Jaume, en medio de la tormenta, recordó este 14 de febrero el mejor San Valentín que tuvo en su vida. No dice con quién fue, solo le dedicó emotivas palabras acompañadas de una fotografía en la que se observa una botella de licor y una tarjeta escrita a mano.

“Le cena más romántica de mi vida la tuve contigo (...) Estábamos tan felices y no podíamos comer porque nuestras miradas entre lágrimas de alegría y amor no nos permitían dejar de vernos (...) Entre bocado bocado decirnos te amo era regular”.

Menciona que el día en que lo conoció, ella sabía quién era hasta que se enamoró de esa persona. En definitiva, una intensa carta de amor.

“Jamás podré olvidar la sensación de tu mano en la mía, ni el sabor de ese primer beso a escondidas, sin testigos, como dos niños que no quieren ser descubiertos”.

Tal vez es uno de los amores del pasado de Jaume con quien se habría distanciado y después regresado. “El día en que supe que te amaba, estábamos distantes”.

Pero tal parece que ya no están juntos por cosas del destino. Obviamente si Jaume está dedicada a su trabajo, a sus hijos y enfrenta una dura batalla con su exesposo.

“Si te fuiste o te obligué a irte, son parte de las interrogantes que hoy no quiero responder. Me cansé de esperar esos ‘por qué' que nunca tenían respuesta. Nadie me amó como tú, ni yo como a ti”.

Un poco de calma en medio de la tormenta

Pese a este poco de calma, Jaume continuará con su tanda de publicaciones hasta obtener una respuesta de Zenck o que al menos éste cancele lo que ella solicita. Incluso, hasta un emprendimiento está impulsando, gracias a la popularidad que alcanzaron los apodos que asignó a su exesposo.

Ayer, antes de San Valentín, la actriz compartió una historia en la que asegura que Allan gastó 600 dólares en un club en Panamá pero sigue rehusándose a cancelar el instituto educativo donde está el niño.

“Tiene para botellas farras y no para el colegio. Esto es ‘Lazotea’ Panamá, pero aquí, por ejemplo, un recibo de otra discoteca”, escribió Jaume donde se ve la captura de pantalla de un recibo de banco.

El silencio que guarda el empresario abre a pensar que estaría preparando una demanda ya que Jaume también ha publicado imágenes del pasado de su pareja, Gabriela Guerrero.

Allan, también celebra el amor

Este 14 de febrero Allan Zenck no dejó pasar esta fecha para celebrar a su gran amor. En sus historias apareció la venezolana con una rosa, acompañado de una canción que le dedicó su amado.

“Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro”, parte de los fragmentos del tema que inician con un mensaje, el cual deja ver que las críticas sí han tocado sus puertas pero que el amor triunfa.