JLo crea su propio meme de ‘la cara miserable’ de Ben Affleck y fans aplauden su humor

Las últimas apariciones de Jennifer Lopez y Ben Affleck han dado bastante de qué hablar por los gestos de amargado e infeliz del actor, situación que los ha llevado a poner en dudas la estabilidad de su matrimonio, pero también ha generado una gran cantidad de memes.

Durante la ceremonia de los Grammy la pareja protagonizó un momento bastante incómodo, luego que JLo le pidiera que cambiara su rostro y se mostrara más feliz, debido a que durante toda la noche estuvo bastante serio y con cansancio.

La diva de 53 años se habría dado cuenta que su esposo era el hazme reír del momento en las redes sociales al convertirse en memes, por lo que le pidió que cambiara su actitud, pero él se mostró indiferente y siguió con su expresión de aburrido.

Jennifer Lopez bromea con los memes de Ben Affleck

En medio de los señalamientos, Jennifer ha aprovechado para burlarse de la situación al crear su propio meme en medio de la promoción de la nueva película de Ben Affleck, Air.

“La cara feliz de mi marido”; “¡No puedo esperar a verla”; expresó la intérprete de On the floor ironizando sobre el momento que atraviesan.

Ben sigue apostando a su faceta de director y contará en su nuevo proyecto con su amigo Matt Damon, Jason Bateman, Viola Davis y Chris Messina.

La reacción de la también actriz ha generado una ola de comentarios, pues muchos aplauden su gran sentido del humor y su manera de minimizar el caos.

“Qué buen sentido del humor”; “Ella aprovechó con todo las críticas”; “Es la misma cara que pone mi marido cuando vamos a las fiestas de mi empresa”; “¡Lo has clavado!”; “Me he reído mucho con tu meme”; “Siempre apoyándole”; “La misma cara de los maridos de todas cuando no están haciendo algo que les gusta”; “Jennifer, eres la mejor”; “¡Estoy llorando de risa!” o “Le entiendo, a mí también me aburrió muchísimo”.