El antes y después de Pablo Montero que indigna a sus fans

Pablo Montero llegó a consagrarse como uno de los cantantes y actores más guapos de la industria del espectáculo pero también de los más polémicos por las distintas controversias que ha enfrentado entre ellas sus romances con reconocidas actrices como Aracely Arámbula y Ludwika Paleta.

Con tan solo 20 años Pablo se posicionó en los años noventa con su talento para el canto, la actuación y sobre todo con su gran atractivo físico con el que robaba suspiros a sus fans y lo catapultaba como uno de los más guapos de sus tiempos.

Desde su debut ha participado en una veintena de telenovelas en México y Estados Unidos, además ha grabado más de 20 discos y ha participado en varios concursos televisivos.

Pablo Montero, el antes y después que indigna a sus fans

En medio de la búsqueda de la fama el artista ha tenido que lidiar con sus problemas para controlar su enojo que lo han llevado a varios escándalos con periodistas y hasta en algunos bares por no querer pagar las cuentas, aunado a eso, su adicción al alcohol que le ha cobrado una mala jugada.

Ahora Montero atraviesa uno de sus peores momentos al ser acusado de abuso sexual por dos jovencitas chiapanecas tras haber estado con él en una fiesta tras uno de sus conciertos.

Sus fans se han mostrado decepcionados y a la espera de conocer la verdad sobre lo sucedido. Además, se mostraron indignados luego que se hiciera pública una fotografía del famoso tras ser detenido y donde luce totalmente desaliñado. En ese momento se hablaba que había agredido al personal de un restaurante.

“Qué pena un artista tan talentoso y viviendo este tipo de experiencias”, “Nada que ver con el Pablo Montero de hae unos años atrás”, “Necesita ayuda urgente”, “¿Qué le pasó? Parece otro”, “Dios mío que pena , el va cuesta abajo ! El vicio lo tiene mal”, comentaron.

En medio de las fuertes acusaciones el actor se encargó de desmentir lo sucedido.

“Yo no he hecho nada, sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada de la denuncia y no voy a hablar de esto porque es una reverenda mentira. Antes de cometer una cosa como esa de la que me acusan soy capaz de tirarme un balazo en la cabeza”, dijo el artista en un breve encuentro con la prensa.