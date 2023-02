Adam Sandler rescató a Salma Hayek de los estereotipos de la industria con este acto

Salma Hayek es una de las actrices mexicanas que ha alcanzado el éxito en Hollywood desde muy joven, convirtiéndose en una de las actrices más aplaudidas y aclamadas de la industria, aunque no siempre tuvo tal reconocimiento.

Hayek tuvo que lidiar con las discriminaciones por sus raíces además de su cuerpo al ser encasillada como una mujer simplemente sensual, lo que hicieron que su carrera quedará hundida en varias oportunidades pero ella no se dio por vencida.

Según ella misma ha comentado siempre quiso hacer comedias pero nadie le daba la oportunidad por ser considerada “demasiado sexy”.

Adam Sandler rescató a Salma Hayek

La actriz que recién estreno la última película ‘Magic Mike’s Last Dance’, última entrega de la saga saca a flote sus dotes sensuales a sus 56 años, luego de lograr su objetivo en la industria: hacer distintos géneros que no fuera el erótico.

La actriz ha demostrado que es mucho más que un cuerpo bonito y así lo dejó claro en una entrevista con ‘GQ UK’ donde confesó que se le impidió protagonizar películas de comedia durante casi 20 años pero fue Adam Sandler quien le dio la oportunidad cuando entraba en su cuarta década.

“Fui encasillada durante mucho tiempo. Toda mi vida quise hacer comedias y la gente no me daba comedias. No pude conseguir un papel hasta que conocí a Adam Sandler, quien me puso en una comedia [’Grown Ups’ de 2010 ], ¡pero yo tenía cuarenta y tantos años! Dijeron: ‘Eres sexy, así que no puedes tener sentido del humor’”, confesó.

Luego de actuar en cintas como ‘From Dusk Till Dawn’, en la que interpretó a una bailarina erótica y vampiresa, le llegaron múltiples propuestas para interpretar a personajes sensuales, exóticos o de películas románticas, pero no de comedia como ella quería.

“No solo no se te permitía ser inteligente, sino que tampoco se te permitía ser graciosa en los años 90″, sostuvo.

En 2002 le dio vida al personaje que cambiaría el rumbo de su carrera, pues interpretó a Frida Kahlo en la película ‘Frida’ la cual la llevó a una nominación a la Mejor Actriz en los Premios Oscar y posteriormente participó en otras películas, como ‘Spy Kids 3: Game Over’, ‘Bandidas’, ‘Ask the Dust’, hasta que en 2010 se incorporó al elenco de ‘Grown Ups’ y ahora ha formado parte del MCU al aparecer en ‘Eternals’.

“Estaba triste en ese momento cuando no me consideraban para hacer comedias, pero ahora aquí estoy haciendo todos los géneros, en un momento de mi vida en el que me dijeron que habría expirado, que los últimos 20 años habría estado fuera del negocio. Así que no estoy triste, no estoy enojada; Me estoy riendo”, expresó.