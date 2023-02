“Tiene cola que le pisen”: fans destapan infidelidades de ‘El Buki’ tras criticar a Shakira

Shakira se fue con todo contra Gerard Piqué y Clara Chía en el sencillo BZRP Music Session Vol. 53 al lado de Bizarrap. Ahora, frases como “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, “a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú” y “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” se han convertido en un estandarte para quienes han sido víctimas de infidelidades.

Aunque la cantante recibió apoyo de sus fans, así como de otras celebridades como Belinda, Carmen Villalobos, Lali Espósito y hasta Paquita la del Barrio, algunos no están de acuerdo con su forma de hacer música a partir del dolor.

Fue Marco Antonio Solí ‘El Buki’ quien aseveró que “ese tipo de canciones” no son lo suyo y que no “ventilaría” (a un ex) de esa manera.

“Híjole, en mi caso personal, yo no lo ventilaría de esa manera, me cuesta eso, pero lo admiro. Digo, usan la mercadotecnia y, además, lo hacen bien. Son canciones válidas porque mucha gente sufre esa situación, les pasan en la vida diaria y es una forma de encontrar una plataforma para decir ‘esto me pasa a mí también’”, afirmó el mexicano en una conferencia de prensa.

“Lo que le pasó a Shakira, imagínate cuántas mujeres no se identifican. Pero yo, personalmente, no sé si lo haría, no es mi perfil”, sentenció.

Si bien el cantante no negó el talento de la barranquillera, su comentario no fue bien recibido por los fans, quienes de inmediato le recordaron que él también “tiene cola que le pisen”.

“El super pega cuernos dando consejos”. “Porque fue igual y le quedó el saco abusivos como muchos”. “Le quedó el guante, eso pasa cuando uno, no es correcto”. “No le gustó porque él tiene cola que le pisen. Es otro igual”. “El también engaño a su ex esposa Beatriz Adriana”. “Pues el fue infiel y también ha hecho canciones hablado de eso”. “Señor Marco Antonio Solís, creo que usted no debe opinar, usted engaño a su esposa años atrás a la sra Beatriz Adriana la lastimó y no le importó su dolor, y cada quien manifiesta su dolor cómo cree, y si ella es feliz haci déjela”, se lee en redes sociales.

La historia de infidelidad de El Buki

En 1987, la cantante Beatriz Adriana se divorció de Marco Antonio Solís “El Buki”, en medio de especulaciones y acusaciones de constantes infidelidades por parte de él. Por si fuera poco, ella también lo señaló de golpeador y mal padre, afirmando que abandonó a la hija que tuvieron juntos.

Beatriz Adriana y Marco Antonio Solis en su boda. |1983| pic.twitter.com/tnxeDMQMx3 — YAIR RODRIGUEZ (@YAIRRODRIGUES3) May 9, 2021

El intérprete de Si no te hubieras ido siempre ha preferido evitar el tema e incluso en varias entrevistas ha hablado bien de ella como una mujer respetable. “Ella es libre de decir lo que pueda decir, respeto para sus comentarios, su opinión y su manera de ver la situación”.

En la década de los 80, ‘El Buki’ vivió uno de los triángulos amorosos más controversiales cuando se enamoró de la cantante Marisela cuando ella apenas tenía 14 años y él tenía 20 años. Ambos se conocieron cuando este le produjo su primer disco y hasta grabaron el sencillo La pareja ideal.