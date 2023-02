Galilea Montijo le dice adiós a “Pequeños Gigantes”, aunque afirma que no le han dicho nada

Galilea Montijo se ha sabido meter en los corazones de la audiencia mexicana, en especial en el de los niños, pues conduce el programa Pequeños Gigantes, una producción de Televisa que inició en el 2011. Desde un principio ella ha sido la presentadora oficial del reality, que demostró que los más chicos de la casa también tienen grandes talentos.

La artistas inició el concurso en marzo del 2011. Esta temporada tuvo 17 episodios en el que participaron siete escuadrones. La dinámica era sencilla: cada uno tenía que demostrar sus habilidades y serían evaluados por un jurado, por lo que semana a semana los competidores saldrían de la contienda, y tras un duelo entre los dos finalistas, el público era quien elegía al ganador.

En este programa de realidad, Montijo tuvo excelentes momentos, como en la cuarta temporada que le valió el galardón de Mejor conductora en los premios TVyNovelas del 2020. Ella siempre se ha sentido muy cómoda compartir con los chiquitines, quienes le jugaban bromas.

Hace tres años, fue homenajeada por su gran trabajo en este programa. Esto la llenó de lágrimas y agradeció por darle la oportunidad de ser exitosa en este espacio. El público en redes sociales afirmaba: “Debemos admitir que Galilea siempre ha tenido un encanto con los niños , mucho carisma y una energía muy bonita”, “La verdad es que no existe otra como Galilea” y “Su sencillez la hace mas bella. Ni una pizca de arrogancia y malos modales”.

Adiós a un gran programa

Pese al gran desempeño de la conductora, esta semana trascendió que ya no estará más al frente del concurso. En este temporada que se está desarrollando, no contará con su gran carisma, aunque igualmente tendrá a un gran presentador: Adal Ramones, quien también tiene un gran sentido del humor y empatía con los consentidos de la familia.

En un reciente encuentro de con los medios de comunicación, Montijo señaló que “el de los niños (Pequeños gigantes) lo va a conducir Adal Ramones, a mí no me han dicho nada. Para los que arrancaron ya no estuve. No sé nada”, reveló Montijo a los medios de comunicación. “Si me preguntan La máscara [¿Quién es la máscara?] sí me encantaría repetir”.

Por su parte Adal manifestó que está muy feliz de regresar a Televisa, aunque no reveló el programa en el que participará, que será bajo la producción de Marcelo Strupini y Rubén Galindo.

Actualmente, Galilea, de 49 años, se sigue desempeñando como presentadora del programa Hoy, y la semana pasada dejó a todos los hombres con la boca abierta al posar para la revista Playboy, edición que se que agotó en México. La artista señaló que actualmente los contratos exclusivos están cambiando y aseveró eran muy largos, pero ahora Televisa ha optado por hacerlos casi que anuales.