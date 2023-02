Adele conoce al hombre de sus sueños y así lo demostró en los premios Grammys

La cantante Adele no salía de su asombro cuando por fin conoció al hombre de sus sueños, la que la hacía suspirar de admiración, se trata de Dwayne Johnson, “La Roca”. La artista confesó que siempre había querido tenerlo de frente, pero no se presentaba la oportunidad. Pero eso cambió este domingo 5 de febrero durante la 65 entrega de los premios Grammys.

El presentador Trevor Noah estaba presentando su monólogo de aventura cuando presentó a ambas estrellas. Adele no pudo ocultar su gran sorpresa. El actor se acercó hasta la mesa en la que se encontraba y la abrazó amigablemente con su encantadora sonrisa. Mientras que la comenzó a reír a carcajadas. No podía creer lo que estaba pasando.

¡Adele dijo que realmente quería conocer a “La Roca” y LO HIZO! #GRAMMYs

pic.twitter.com/0hyUp2X3kl — Top Music Universe (@TopMUniverse) February 6, 2023

La intérprete de “Easy on me” se levantó, intercambiaron unas palabras, y se dieron un beso en cada mejilla. El momento épico que la cantante no olvidará. Ella reveló su admiración hacia el actor desde su inicio como peleador e la WWE, por lo que para ella siempre es y ha sido “La roca”. Así se lo confesó al youtuber Nikkie de Jager, durante una entrevista.

La británica lo invitó, al igual que a su esposa, a su concierto Adele: One Night Only, que se realizó en noviembre del 2021, y al que también asistieron grandes celebridades como Oprah Windfrey, Leonardo DiCaprio y, por primera vez su hijo. Este show de dos horas fue transmitido por la cadena de televisión CBS.

Pese a lo espectacular del evento, Dwayne no pudo asistir, por lo que le envió flores como disculpas: “Él me había enviado rosas porque él y su esposa no pudieron asistir a mi show”, dijo la propia cantante a De Jager.

“Alguien al que nunca he conocido en persona es a ‘The Rock’, y si lo hiciera de verdad comenzaría a llorar. Me encantaba la lucha libre cuando era más joven y él era mi luchador favorito”, le dijo la compositora al youtuber, sin embargo, no fue llanto lo que expresó, sino grandiosas carcajadas de asombro. En esa misma conversación, contó que casi se cae de la silla cuando recibió las rosas por parte del actor y su pareja.

Pero “La Roca” no es el único ídolo de la cantante, ya que delira por el grupo Spice Girls, pues creció con este y siente gran admiración por cada una de sus integrantes. En el 2019 se reunió con las artistas durante el concierto que ofrecieron el estadio de Wembley en Londres, el último del Spice World Tour 2019.

“¡La última vez que vi a las Spice Girls en Wembley fue hace 21 años! Esta noche con mi más cercano y querido, lloré, reí, grité, bailaba, recordé y me enamoré de mi hijo de 10 años. No es ningún secreto cuánto los amo, cuánto me inspiraron para correr por mi vida y nunca mirar hacia atrás”, afirmó Adele, luego de compartir con ellas.

Trascendió que ese día Adele quería cantar junto con ellas en el escenario, deseaba interpretar “2 Become 1″, pero no pudo, ya que la agrupación se negó, según una nota publicada por ¡Hola!. Mel C luego confesó que se negaron porque temieron que la potente voz de Adele las opacara: ““Dijimos que no porque, ¿quién quiere cantar con Adele?”, manifestó.

Adele su Grammy

Adele tuvo 30 nominaciones a los Grammys este domingo y se llevó el premio a Mejor actuación pop en solitario por su canción Easy on me. Estaba súper feliz, puesto que este tema se lo compuso a su hijo: “Dije que no iba a llorar y ya estoy llorando. Le escribí esta canción a mi hijo en la ducha, cuando pensaba en cambiarle la vida a él”, manifestó la histórica cantante.