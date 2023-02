La familia es prioridad para Cristiano Ronaldo: veces que ha mostrado su entrega a los suyos

Cuando está en las canchas de fútbol, Cristiano Ronaldo cautiva a los fanáticos del deporte con el gran talento y disciplina que ha demostrado como jugador en su exitosísima trayectoria profesional.

Sin embargo, lejos de los estadios y del clamor de las hinchadas, el astro del balompié no vive solo para jugar, también respira para compartir y crear gratos momentos junto a su gran familia.

Desde que inició su carrera, Ronaldo ha probado ser un hombre muy familiar con especial devoción a su madre, Dolores Aveiro, con quien mantiene una estrecha relación desde temprana edad.

“Mi madre me crio sacrificando su vida por mí. Ella dormía con hambre, para que por la noche yo pudiera comer. No teníamos dinero para nada”, dijo en una entrevista recogida por La Nación.

“Ella trabajaba 7 días a la semana y por la noche como limpiadora para comprar mi primer botín para que yo pudiera ser jugador, todo mi éxito está dedicado a ella”, agregó.

“Y mientras tenga vida siempre estará a mi lado, teniendo todo lo que yo pueda brindarle. Ella es mi refugio y mi mayor regalo”, aseveró la estrella lusa del fútbol.

Ahora que es padre y pareja, ha mostrado la misma entrega al clan que ha formado con Georgina Rodríguez. De hecho, son muchas las ocasiones en las que probado que los suyos van primero.

Las veces que Cristiano Ronaldo ha mostrado su familia va primero

Por eso, a continuación, te recordamos algunas de las veces que Cristiano Ronaldo ha demostrado que sus familiares son prioridad y no duda en darlo todo para que ellos estén bien y sean felices.

Abandonó todo por su madre

Tal como se mencionó, la madre de Cristiano es todo para él. Por eso, en marzo de 2020, no dudó en dejar sus compromisos con la Juventus en Italia para estar con ella luego de que sufriera un ictus.

Tras enterarse de la noticia, el futbolista voló de inmediato a Madeira, Portugal, en donde su mamá se encontraba hospitalizada en delicado estado de salud tras el accidente cerebrovascular.

Por fortuna, la mujer de entonces 65 años pudo estabilizarse y recuperarse satisfactoriamente. A la par, el encuentro que tenía pautado para jugar con la “Juve” en la Coppa Italia se suspendió.

Gracias a esto, se pudo quedar cuidando a su madre, quien había sido ingresada de emergencia al Hospital Nélio Mendonça de Funchal durante la madrugada del 3 de marzo a causa de la embolia.

Cabe destacar que, al año siguiente, Ronaldo prohibió a su madre asistir a sus juegos importantes luego de que esta se desmayara por estrés en dos diferentes encuentros deportivos.

“Ahora, Dolores se pone tan nerviosa al ver jugar a Cristiano que tuvo que prohibirle ir a los partidos importantes después de que se desmayara dos veces en el estadio, una de ellas partiéndose los dientes en la caída”, reveló Piers Morgan a Daily Mail.

“Ahora no puede ver partidos importantes. Yo le digo: ‘Escucha, ya no tengo padre. No quiero perder a mi madre también, así que no vas a ver los cuartos de final, semifinales o finales”, aseguró Morgan que le contó Ronaldo. En ese entonces, él estaba jugando con el Manchester United.

No escatimó en ayuda a su tío

Además de sus hijos, su pareja y su mamá, el futbolista luso se ha mantenido siempre muy cercano a sus hermanos y demás familiares en Portugal, quienes también son muy importantes para él.

En septiembre del año 2017, el famoso jugador demostró esto cuando no dudó ni un segundo en volcar toda la ayuda posible a su tío Jorge Aveiro luego de que fuera diagnosticado con cáncer.

De acuerdo a medios como As, tras conocer la noticia, Cristiano se ofreció a pagar todo el tratamiento en un reputado hospital privado. Además, lo invitó a vivir a su casa de La Finca.

El jugador tomó esta medida para que el hermano de su madre no se sintiera solo. De esta forma, volvió primacía el ayudarlo. Lamentablemente, pese a su esfuerzo, su tío perdió la batalla en 2021.

Mostró su apoyo a Georgina

A pesar del eterno amor a los suyos, la prioridad de Cristiano es la familia que conformó con Georgina Rodríguez y sus cinco hijos: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana y la bebé Bella Esmeralda.

Sin embargo, mantener a todos unidos no ha sido fácil. De acuerdo a la prensa rosa, su madre y su hermana mayor, Elma Alveiro, presuntamente no mantienen buena relación con su pareja.

Algunas de las acciones de ambas en los meses pasados parecieron corroborar las especulaciones. Entre estas, el hecho de que la modelo y su suegra se ignoraron durante el Mundial de Catar.

De acuerdo a Look, el distanciamiento entre ambas se debió a la supuesta falta de apoyo que la empresaria recibió por parte de la familia del jugador tras devastadora muerte del gemelo de Bella.

“Tras los duros acontecimientos que ha vivido este año se sintió poco arropada por algunos miembros de la familia y se lo hizo saber a su pareja”, contó una fuente anónima al medio, según The Objective.

Ante esto, CR7 supuestamente tomó el lado de Gio. “Ronaldo, conocedor de los entresijos familiares decidió proteger a su mujer. Eso sí, sin jamás cortar con su madre, a la que adora”, reveló el insider.

Meses antes, el futbolista de 37 años y su pareja habían tomado la drástica decisión de pasar las Navidades a solas. Es decir, sin la presencia acostumbrada de los familiares de Ronaldo.

Defendió a su hijo Cristiano Jr.

A lo largo de su carrera, Cristiano Ronaldo ha sido tan amado como odiado por muchas razones; sin embargo, algo que nadie puede discutir sobre él es su inmenso amor por sus herederos.

Si bien, la luminaria de Al-Nassr ha asegurado que casi no tuvo relación con su padre, fallecido en 2005, ha procurado ser el mejor papá posible para sus retoños en todos los aspectos.

“Ser padre es algo que no se puede explicar. Es un viaje único y personal, algo que me ha cambiado por completo. Me ha enseñado cosas del amor que nunca supe que existían”, dijo a ¡Hola! en 2017, vía El País.

“Me he ablandado y me ha dado una nueva perspectiva de lo que es verdaderamente importante en la vida”, agregó durante su sincera charla a la famosa revista.

Sin embargo, el famoso no solo ha expresado este amor con palabras, también con acciones. Así lo hizo el año pasado luego de que usuarios en redes sociales se mofaran del estilo de su primogénito.

Todo sucedió luego de que su madre publicara una postal en Instagram junto a Cristiano Jr. En el retrato, el niño de 11 años lleva un look que combinaba una sudadera Nike y calcetines de Adidas.

Los despiadados trolls de la red social no tardaron en burlarse de la combinación. No obstante, el cinco veces ganador del Balón de Oro no se quedó callado mientras atacaban a su primer retoño.

Al contrario, rápidamente salió en su defensa: “Se pone lo que quiere, no lo que vosotros queráis”, comentó. La situación se repitió con otra publicación y CR7 volvió a defender a su retoño.

“No son para los que quieren, sino para los que pueden”, escribió tajante en Instagram luego de que criticaran a su hijo por presumir unas zapatillas Adidas Yeezy Foam Runner en otra foto familiar.

Su tiempo de calidad en familia

Es bien sabido que Cristiano Ronaldo no escatima en gastos para que su familia viva como si fueran de la realeza y es común verlo presumir los costosos regalos que tiene para con los suyos.

Empero, el futbolista sabe que lo más importante es el tiempo de calidad juntos. Por eso, en medio de su agenda copada por el fútbol, siempre hace el espacio para compartir gratos momentos familiares.

“Ser padre y ver crecer a mi familia es, sinceramente, el mayor privilegio que he tenido. Disfruto cada segundo. Pasar tiempo con ellos, estar a su lado, sonreír y reír con ellos es lo mejor”, expuso en su charla a ¡Hola! “Han aportado mucha felicidad y placer a mi vida”.

A través de redes, el famoso ha compartido en más de una ocasión vistazos a estos instantes en los que cultiva el amor con “Gio” o estrecha los lazos que tiene con los dueños de su corazón.

Ya sea en vacaciones, jugando en la sala o en actividades rutinarias, Cristiano demuestra en estos instantes que su numerosa familia está siempre primero y su tiempo juntos es sagrado.

Tal como lo hizo el pasado 16 de enero al compartir un par de postales de una salida con su clan por la ciudad de Riad. “Tiempo de calidad con mis amores”, escribió junto a las imágenes.

En 2016, en una entrevista a El Mundo, aseveró que se desconecta por completo de su profesión cuando no está en el terreno.“Pasando tiempo con la gente que me gusta, con mi familia y mis amigos”, dijo.

“Me gusta vivir mi vida, aunque quiera ser el mejor en mi profesión y lo intente dar todo, fuera del campo soy un chico normal, muy tranquilo(...)”, agregó. Entonces, todavía no salía con Rodríguez.

En los próximos meses, según medios, Cristiano y su tribu se establecerían en Portugal tras su paso por Arabia Saudita. Aún no se confirma, pero es seguro que seguirán unidos por donde la vida los lleve.