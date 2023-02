Así fue el momento en el que Pablo Lyle recibe su sentencia: su vida cambió en instantes

Tras un largo proceso judicial, el actor Pablo Lyle finalmente recibió su sentencia por homicidio involuntario. Los hechos ocurrieron el 31 de marzo de 2019 en el estado de Florida, cuando Lyle, durante un altercado de tránsito, le propició un puñetazo a un hombre cubano llamado Juan Ricardo Hernández, de 63 años.

El sujeto cayó y fue trasladado al hospital pero falleció cuatro días después a causa de “complicaciones de una herida contundente en la cabeza”. Antes de fallecer, Hernández estuvo en coma y fue su familia quien decidió desconectarlo del respirador artificial que lo mantenía con vida.

#VIDEO |El actor Pablo Lyle recibirá sentencia por homicidio involuntario. La audiencia para recibir su sentencia será este viernes, en la que podrá recibir de 8 hasta 15 años de prisión. pic.twitter.com/pv1kpLhIR4 — Grupo Marmor (@Grupo_Marmor) February 3, 2023

Lyle intentó regresar a México pero fue detenido y llevado a declarar, donde confirmó que había golpeado a Hernández porque, según él, temía por su seguridad y la de su familia, ya que en ese momento estaban presentes y pensó que este lo atacaría primero.

El 1 de abril de 2019, Lyle fue arrestado bajo el cargo de asalto agravado y estuvo bajo arresto domiciliario luego de pagar una fianza de US$ 50.000 por el incidente.

Desde entonces, el actor enfrentó una serie de juicios en espera de la sentencia que finalmente se dictaminó este 3 de febrero. La jueza Marisa Tinkler Méndez lo sentenció a 5 años en una prisión estatal estadounidense y luego deberá pasar 8 de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Se le tomará en cuenta el tiempo que lleva en la cárcel.

En redes sociales circularon videos e imágenes de la audiencia.

Antes de recibir su sentencia, el actor se dirigió a la familia de Juan Ricardo Hernández y con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada pidió perdón.

“Su pariente perdió la vida por algo que yo hice, algo que estará conmigo, me acecha cuando voy a dormir en la noche y sigue ahí cuando me levanto. Nunca quise que esto sucediera. Nunca ni en mis sueños más alocados me pude imaginar que algo como esto pudiera pasar. Que se perdiera una vida y que muchas otras fueran afectadas tan drásticamente en cuestión de segundos con un solo golpe (...)” — Pablo Lyle

“Les ofrezco la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida, con todo mi corazón lo siento mucho (...) Aprendí una lección muy importante y estoy seguro que muchos más la aprenderán”.

El actor estuvo acompañado de su familia durante la audiencia, quienes también pasaron al estrado para defender que “no es un hombre violento” y que el caso “no lo define como persona”.

RECIBIÓ SENTENCIA!! Pablo Lyle fue condenó a 13 años, 5 de ellos los pasará en prisión y 8 en libertad condicional; además el actor deberá tomar clases para controlar su ira y pagar 100 horas de servicio comunitario. 😱😱😱 @pablolyle pic.twitter.com/24p7xYwi1r — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) February 3, 2023

La reacción de Lyle al conocer la sentencia de la jueza Marisa Tinkler Méndez fue muy serena. Simplemente escuchó atentó y no derramó más lágrimas. En las imágenes se observa cómo el actor se lleva las manos al pecho para después voltear a ver a sus familiares, a quienes les dijo algo que no se alcanza a distinguir.

El Actor Pablo Lyle Escucha su Sentencia pic.twitter.com/E0a9ACQOn5 — Mariotek (@Mariotek29) February 4, 2023

Durante la audiencia, Mercedes, viuda de Juan Hernández lamentó que ambas familias se encontraran en esta situación y destacó la fuerte depresión que padece desde la pérdida de su pareja.

“Desafortunadamente dos familias perdimos, yo no pude recuperar a mi esposo y Pablo no está con su hijo. Mi salud yo me veo cada día más mal, no siento el efecto por el tratamiento del medicamento. Hay veces que no me quiero levantar de la cama por la depresión cada día más fuerte. Era mi compañero hasta los últimos días de mi vida, ahora estoy sola y pidiéndole a Dios que me de fuerza”.