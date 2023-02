Cecilia Gabriela revela discriminaciones por ser “güerita” y le envía mensaje a Tenoch Huerta

Los rubios llegaron a conquistar las pantallas por muchos años al ser considerados los más guapos y dejando a un lado las personas con color quienes debían conformarse con pequeños papeles, pero al parecer el panorama comienza a cambiar. Tenoch Huerta ha sido uno de los encargados en visibilizar la situación y ahora Cecilia Gabriel le reprocha.

Y es que la actriz que conquistó al protagonizar distintas telenovelas ha confesado que está siendo víctima de racismo y discriminación en la industria del cine por el solo hecho de ser “güera”.

Durante una entrevista con algunos medios de comunicación mencionó lo mal que la ha pasado por el simple hecho de ser rubia, lo que comienza a pasarle factura a nivel laboral.

Cecilia Gabriela denuncia discriminación y le envía mensaje a Tenoch Huerta

“Sí, contrario a lo que pudiera creer mucha gente, el hecho de ser medio güerita de ojo claro, ahora más que nunca estoy teniendo dificultad para poder trabajar, sobre todo en plataforma”, dijo.

Al igual que para las producciones, el rechazo también lo ha sentido en las plataformas digitales, pues ahora lo más buscado son personajes de tez morena o apariencia latina, lo que le ha imposibilitado conseguir trabajo.

“Si se fijan, los contenidos que se están haciendo ahora en plataforma, son más del tipo latino. Estoy teniendo algunas dificultades para poder trabajar en un contenido nuevo”, sostuvo.

Te recomendamos: Tenoch Huerta y las veces que él y su hija han sido víctimas del racismo en redes

En medio de sus declaraciones, mencionó al actor Tenoch Huerta quien a lo largo de su carrera ha tratado de derribar los estereotipos que existen en cuanto a las personas de color y ahora conquistó Marvel con su personaje de Namor en Wakanda Forever.

“Se cambiaron los papeles, ya le mandé a decir por ahí a Tenoch. Si él se queja, que escuche mi historia, estoy teniendo problemas porque no me desnudo, porque no consumo drogas, porque soy de Televisa”, expuso.

La artista también reconoció que su colega ha pasado por un camino bastante difícil por lo que pidió más empatía en la sociedad.

“Mientras para él era un camino difícil, para mí fue un camino fácil en la televisión. Ahora soy yo la que pide que por favor seamos empáticos con todos los colores”, concluyó.