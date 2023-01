La nutrióloga Anna Paula Castillo está decidida a defenderse del tsunami que se le vino encima cuando fue fotografiada dándose un beso con el actor Jorge Salinas en las afueras de Televisa.

A la doctora le llueven las llamadas y no precisamente por sus pacientes, sino de periodistas y medios de comunicación que quieren saber la verdad de lo que sucedió.

La revista Tv Notas, quien publicó en exclusiva las imágenes de la pareja en pleno beso, entrevistó a la doctora Castillo, quien dejó claro que no existe ninguna relación con el protagonista de Perdona nuestros pecados.

No le debo disculpas a nadie

Asimismo, enfatizó que no le debe disculpas ni explicaciones a Elizabeth Álvarez y mucho menos a Jorge Salinas porque no ocurrió nada.

“No, yo no tengo por qué disculparme con ella, ni con el señor Jorge; al contrario, yo espero una disculpa de su parte por el ataque mediático”.

Enfatizó que el coqueteo no vino de su parte, sino de Salinas. “Una vez me dijo: ‘Qué bonitos ojos tienes’, y le respondí: ‘Sí, tu esposa también tiene unos ojos padrísimos’. Digo, eran muy rápidas las veces que nos veíamos”.

Anna Paula asegura que al ver esa actitud de galán del actor, tomó la decisión de poner una línea porque cuando Jorge le preguntó si tenía pareja, ella contestó que sí y desde ese momento, asegura que el esposo de Elizabeth Álvarez “tomó una actitud de ponerse serio”.

“Sentí que tenía que poner yo una línea y entonces fue que decidí decírselo. Los coqueteos fueron subiendo de tono y antes de que pasara algo más, dije: ‘Tengo pareja’”.

No negó el beso y aclaró que no hubo agresión

La nutrióloga Castillo aclaró que nunca había negado que hubo un beso con Jorge Salinas y este tampoco lo negó y explicó su versión de los hechos.

Nutrióloga de Jorge Salinas envía mensaje a Elizabeth Álvarez: “Ella sabe lo que tiene” Fotos: Tv Notas

“Yo estaba afuera (de Televisa) esperándolo en mi carro, él salió incluso vestido de su personaje, con su traje gris, le entregué la hielera como se ve en las fotos, me dio el dinero y nos dijimos: ‘Feliz Navidad, feliz Año Nuevo’, nos dimos un abrazo, pero el ángulo de donde lo toman, parece que yo soy la que lo estoy jalando, pobrecito, imagínate qué fuerza voy a tener yo contra él, y ya de repente él voltea la cara y es donde está el beso”.

Aclaró que nunca hubo agresión por parte de Salinas, pero si quiso entrar al carro de la doctora después del beso.

“No agredida, pero tampoco lo busqué yo, fue como de que pasó y ya; la verdad es que fue como, no sé, como se ve en las fotos, (tras el beso), solo me dio risa, pero no fue algo que yo busqué, ninguna estrategia, ni nada de marketing, ni nada que yo haya arreglado con ningún paparazzi, yo no conozco a ningún paparazzi; de hecho, eso que hizo el señor, fue abuso de confianza”.

El coqueto es él y su esposa sabe lo que tiene

Enfatizó que para nada quiere una relación y menos con una persona casada y con hijos, que su preocupación era la angustia de su familia por saber que estaba expuesta, pero que hasta ahora ha podido lidiar con la situación de la mejor manera.

Está clara que Jorge Salinas “es un coqueto”, lo dicen sus fans, lo hablan en revistas y él mismo se ha labrado la fama, hasta su esposa lo debe saber. “Creo que cada quien sabe lo que tiene en casa”.

Anna Paula Castillo dijo que desde la foto no ha sido fácil estar en la calle y la señalen con el dedo acusador y que jamás podría lidiar con un esposo actor que tenga que besarse ante las cámaras y tener escenas comprometedoras.

“Para mí no fue fácil, pero no entiendo cómo los artistas se besan con otros artistas, obviamente en su papel. No podría vivir así con mi esposo, aunque sea su trabajo, pero no es como para que yo diga que para Elizabeth es fácil, ella sabe lo que tiene en casa; digo, a cuántas actrices no ha besado el señor Jorge, eso es a lo que me refiero de que no me sentí especial”.

“Me dio risa nada más, no me sentí especial, ni creí que íbamos a tener una relación extramarital, ni nada, al contrario, estaría loca si me lo hubiera imaginado”, agregó la doctora que considera que ha aclarado lo suficiente todo lo que sucedió.