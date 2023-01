JLo usó el mismo vestido que llevó Blake Lively, pero a ella le dicen que lo sacó de Walmart

El sábado fue una noche de estrellas. El mundo del espectáculo estaba muy movido. El salsero Marc Anthony se casó con su novia, la modelo Nadia Ferreira. Fue una boda donde predominó el lujo y se dieron cita decenas de celebridades. Pero, mientras esto ocurría en el Pérez Art Museum de Miami, Estados Unidos, su expareja y madre de sus hijos, la cantante Jennifer López se vistió de brillo para deslumbrar en una cena con mujeres empoderadas.

En su cuenta en Instagram, la diva mostró su look con el que deslumbró. Era un vestido corto estilo naked, reto con lentejuelas doradas y plateadas, una bufanda blanca y zapatos blancos de plataforma. No dudó en presumir su atuendo y la joyas que llevaba puestas. El creador del diseño fue Valentino. El outfit lo complementó con un abrigo de plumas blancas.

Publicó el reel. Llevaba su cabellera recocida con un moño alto, que hacía lucir muy bien sus lujosos pendientes. Estaba lista la compartir con la presentadora de televisión Oprah Winfrey, la socialité Kim Kardashian y la actriz Sofía Vergara. Todas celebraban los 25 años de Anastasia, la marca de cosméticos.

Ellas no fueron las únicas en disfrutar del éxito de la marca en un cuarto de siglo. A la cena acudieron igualmente Jessica Alba, Heidi Klum, Sharon Stone, Alessandra Ambrosio o Priyanka Chopra.

Pero, lo que no sabía JLo era que su atuendo no era la primera vez que desfilaba en un evento importante. En septiembre de 2022, la estrella de Hollywood, Blake Lively, eligió este vestido para anunciar que espera su cuarto hijo con el actor Ryan Reynolds.

Lively llevó también los mismo zapatos, salvo que ella optó por darle un toque más retro a su oufit y dejó suelto su cabello, que adornó con una cinta blanca. Los pendientes era grandes aros XL en blanco y dorados como se usaban en los años 70.

Ella acudió al evento World Women’s Summit de la revista Forbes, donde tuvo un papel principal como mujer empoderada. Ambas celebridades lucieron estupendas en el mismo minivestido, pero esto no fue lo que opinaron algunos seguidores, quienes criticaron cómo lo llevaba la “diva del Bronx”.

Lo siento, pero no me gusta este vestido. Siempre habéis visto vestidos hermosos, pero este no era”, “, Me recordó como si el oropel de Navidad estuviera pegado, y no hizo nada por su hermoso cuerpo”, “Parece sacado de Walmart”, le escribieron en la caja de comentarios.

Sin embargo, muchos otros sí aplaudieron lo estupenda que lucía, y sobre todo demostrar que cuando hay confianza en las relaciones amorosas, se puede salir a divertirse con las amigas sin que esto represente problemas.

“¡Nadie podría amarte más de lo que te amas a ti misma!”, “Esta mujer se preocupa por sí misma, no posa fotos de él (Ben Affleck). Ella actúa como una mujer soltera”, le dijeron a la también empresaria.