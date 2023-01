Mujer con pechos grandes le gusta estar sin sujetador y la tildan de vulgar: “soy libre”

Para las abuelas era impensable estar sin medio fondo ni sujetador, era de mujeres vulgares y de la mala vida. Hoy en día también existen en menor medida ese tipo de calificativos, pero hay muchas mujeres que no les gusta usar nada en sus pechos y que quieren sentirse libres al vestir.

Alessia explicó en un video en TikTok que es una de esas mujeres que no les gusta usar sostenes, pese a tener los pechos grandes. Dice que le gusta estar libre y que es mucho más cómodo estar así.

La mujer le declaró la guerra al sostén y desde entonces, pese a tener el pecho grande, decidió no usarlo. Una idea que muchos hombres han apoyado, mientras que otras mujeres lo critican porque aseguran se ve muy ordinario y vulgar, además aseguran que lo hace para llamar la atención del sexo opuesto.

Un placer culposo

En el clip confiesa que es un placer culposo. “Chicas que no usan sostenes porque tienen senos grandes y alegres”, escribió en el pie del video, explicando que es una mujer que, pese a tener pechos grandes, no usa sostén, reseñó Upsolc.

En el fondo, el sonido cantaba: “Ew, esto es tan vergonzoso… Culpable”.

Los seguidores de la joven se hicieron sentir con los comentarios, algunos enamorados alentaron a Alessia a seguir usando su ropa sin sostén. “Tan hermosa, cariño”, “Siempre es bueno dejar libres a esos cachorros”, “Estoy atrapado en mis Me gusta”.

Sin embargo, hay otros que no están de acuerdo que una mujer con pecho grande no use sostén, y es que consideran esto como algo ‘vulgar’, todo lo opuesto a verse elegante.

Pero Alessia se siente bien y no le importan las críticas, así que seguirá adelante con su forma de vestir sin importar nada.