Tras supuesta infidelidad, Jorge Salinas se muestra arrepentido y envía mensaje a Elizabeth, pero no le creen

Desde que se viralizaron las imágenes de Jorge Salinas con su doctora Anna Paula Guerrero Castillo en las que parecía que se besaban, el actor no se había pronunciado.

Sin embargo, este miércoles rompió el silencio y aclaró toda la situación en una rueda de prensa mientras presentaba su nueva telenovela Perdona nuestros pecados.

El actor dejó claro que ama profundamente a su esposa, la también actriz, Elizabeth Álvarez, con quien tiene ya 11 años de casado y dos hijos.

Así responde Jorge Salinas a la supuesta infidelidad con su nutrióloga

Jorge Salinas fue muy claro y contundente y negó un amorío con su nutrióloga, la doctora Anna Paula Guerrero Castillo.

“Soy una persona que ama profundamente a su esposa Elizabeth, ama profundamente a su familia y lamenta que este tema mediático este en boca de todos. Quiero que quede muy claro, yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido”, dijo el famoso.

Sin embargo , no negó que la hubiera besado y se mostró arrepentido también, por lo que muchas personas no le creen que no haya sido infiel.

“Yo soy responsable de mis actos y de mis consecuencias, entonces debo tener calma, tranquilidad, y sapiencia. La relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace año y medio”, fue su tajante, pero serena respuesta.

Además, pidió a los medios que ya no se hable sobre el tema. “Les pido por favor que paren este tema mediático, que no va a llegar a nada”.

Y también le envió un mensaje de amor a su esposa . “Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth. Reitero nuevamente, no tengo ninguna relación extramarital ni la he tenido, muchas gracias”, dijo.

Jorge aclaró que aún sigue viviendo con Elizabeth, a pesar de los rumores que decían que ella lo había echado de la casa.

“Sigo viviendo en mi casa, con mi familia, y eso es todo lo que tengo que decirles”.

Hasta los momentos, Elizabeth Álvarez no se ha pronunciado sobre lo sucedido, y de hecho, no ha publicado nada más en sus redes sociales.

Lo que dijo la nutrióloga sobre el supuesto beso con Jorge Salinas

La doctora Anna Paula, quien rompió el silencio hace unos días y en una entrevista detalló que el actor le “robó un beso”.

“Él me dijo: ‘Te veo a la 1:50, termino de grabar una escena y salgo’. Le entregué el medicamento recibí el pago y nos despedimos. Jorge se acercó a mí, él me dijo hay paparazzi aquí afuera, y creo que todos saben que en la puerta dos hay paparazzi […] Sí recuerdo que se acercó un poquito más a mí, para mí fue en cierto modo chistoso, sí recibí un beso y sí me sentí un poco como sacada de onda, pero siento que como que para él era hasta cierto punto normal porque él me dijo hay paparazzi aquí. Me dio mucha risa, fue como ‘¿Qué acaba de pasar?’, claro que no me lo esperaba”, dijo la doctora.

Anna Paula confesó que desde ese momento no lo volvió a ver más y desde que se desató el escándalo no ha hablado con él, pues no contesta sus llamadas ni mensajes.