Rechazo, miradas amenazantes y desacuerdos: famosas que han lidiado con suegras tóxicas

Lidiar con una suegra difícil es todo un reto pues es casi seguro que su rechazo sea evidente y que haga todo por contrar tu relación con su hijo.

Muy a menudo se observa que éstas interfieren y se vuelven demasiado críticas sólo para asegurarse de que son una prioridad, después de todo, le han “cedido” unaparte de ellas a otra persona y pueden sentir que ya no tienen la atención y cariño de antes. Expertos han estudiado que esto es parte de la psicología humana normal sin embargo, no quiere decir que tienes que soportar malos tratos.

Sorprendentemente las celebridades no se escapan de esto y aunque algunas rivalidades entre nueras y suegras han sido de dominio público, otras han luchado por permanecer en lo privado.

Aquí algunas famosas que se llevan fatal con sus suegras y que han tenido que soportar rechazo, miradas amenazantes y desacuerdos.

Shakira

Ahora que se ha abierto la Caja de Pandora con la ruptura de Shakira y Piqué, han salido a la luz varios momentos incómodos que la canante vivió con Montserrat Bernabeu, la madre de este.

Al parecer, la madre del ex futbolista sabía de la traición de su hijo y aún así seguía consolando a Shakira cuando ésta comenzó a sospechar de él.

Un video de 2015 se ha vuelto viral en los últimos días pues capta a Montserrat lanzándole una mirada amenazante a la intérprete, al tiempo que la calla. En un momento también se ve cómo la sujeta del rostro.

Que triste aguantar tanto por una relación.. , la toca y la calla de una manera muy fea pic.twitter.com/Xlkyq7AxVD — Adriana Toval (@TovalAdriana) January 23, 2023

Mientras la supuesta agresión sucedía, el ex futbolista está mirando sin hacer nada, algo que ha sido recriminado por los fans de la colombiana.

Como este, muchos otros momentos dejaron ver que la madre del ex futbolista rechazaba a Shakira por su estilo de vida como cantante y hasta por no ser de sangre catalana.

Lucero

Aunque su relación con Mijares estuvo libre de escándalos, el divorcio desató un sin fin de teorías y situaciones complicadas. Lucero fue señalada por su suegra, quien dijo que “seguro había engañado a su hijo”. Esto llevó a que el cantante saliera a aclara las cosas con su mamá. “A lo mejor no quería estar con Manuel y muy abusada se buscó a uno con mucha lana”, fueron las declaraciones de la señora Pilar Morán en aquel entonces.

En una entrevista con TvNotas, la madre del “Soldado del amor”, confesó que nunca llevó una gran relación con Lucero y que su trato era tan frio que jamás compartieron como familia.

“Ella nunca dejó de ser una estrella, pero gracias a Dios, mi hijo que es muy derecho no le importaba mucho. En mi caso no me apura eso, ya que todo lo dejo en manos del Señor y así me quedo tranquila”, detalló.

Princesa Diana

La reina Isabel se convirtió en suegra de la princesa Diana cuando ésta se casó con su hijo, el príncipe Carlos. Se ha especulado mucho de la relación que tenían e incluso se llegó a acusar a la Reina de haber orquestado la persecución que llevó a la princesa de Gales a su muerte. Sin embargo, las dos parecían compartir una relación educada y formal a lo largo de los años, según el biógrafo de Diana, Andrew Morton.

Eso sí, el que hubiese una relación cordial no significa que fuera fácil ya que Diana estaba sometida a las estrictas reglas de Su Majestad, lo que la llevó a estar constantemente bajo su ojo crítico.