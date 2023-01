Ocurrió en los alrededores de Televisa donde se graba la telenovela Perdona nuestros pecados, allí un trabajador de la producción encontró al actor Jorge Salinas besándose con quien es su nutrióloga, la doctora Anna Paula Guerrero.

El escándalo de infidelidad del actor, quien cumplió 11 años casado con la actriz Elizabeth Álvarez y tienen los mellizos, Máxima y León, ha sido primera plana de revistas y portales web mexicano, la exclusiva de las fotografías las obtuvo Tv Notas.

Ya la doctora Guerrero habló y dijo que fue Salinas quien le robó “un pequeño beso” al ella entregarle las medicinas y él darle la paga.

“Jorge se acercó a mí, él me dijo hay paparazzi aquí afuera, y creo que todos saben que en la puerta dos hay paparazzi […] Sí recuerdo que se acercó un poquito más a mí, para mí fue en cierto modo chistoso, sí recibí un beso y sí me sentí un poco como sacada de onda, pero siento que como que para él era hasta cierto punto normal porque él me dijo hay paparazzi aquí. Me dio mucha risa, fue como ‘¿Qué acaba de pasar?’, claro que no (me la esperaba)”, contó la doctora.

Perdona nuestros pecados se estrena en medio de la polémica por la infidelidad de Jorge Salinas Foto: Tv Notas

Del escándalo al estreno del melodrama

Pero este escándalo ha puesto el nombre del nuevo melodrama de TelevisaUnivisión, Perdona nuestros pecado, producida por Lucero Suárez y dirigida por Jorge Robles y Santiago Barbosa, en el tapete de la industria del entretenimiento mexicano que ya tiene fecha de estreno para el próximo lunes 30 de enero en horario estelar.

Según la revista People, la producción marca el debut como protagonistas de Oka Giner y Emmanuel Palomares, además de los ya veteranos actores Erika Buenfil y Jorge Salinas.

Según informó la producción, el melodrama es una adaptación de una novela con el mismo nombre que se estrenó en Chile en 2017, donde se conjugan la traición, el egoísmo, el abuso de poder y crímenes, elementos que los personajes buscan vencer con el amor.

Un amor prohibido por los prejuicios

Según la sinopsis de la telenovela trata de un amor prohibido entre Elsa Quiroga (Oka Giner) y Andrés Martínez (Emmanuel Palomares), el cual es descubierto por Armando Quiroga (Jorge Salinas), padre de Elsa y el hombre más poderoso del pueblo de San Juan.

Armando se opondrá firmemente a esa relación por prejuicios sociales.

En el melodrama actuarán también artistas de la talla de César Évora, Sabine Moussier, Marisol del Olmo, Osvaldo de León, Rocío de Santiago, Montserrat Marañón, Ricardo Fastlicht, Óscar Bonfiglio, Daniela Cordero, Fernanda Urdapilleta, Pato de la Garza, Sofía Mariel y Fausto Emiliano Espejel, entre otros.