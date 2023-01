Famosos que reaccionaron a la foto de Clara Chía y Piqué: unos los criticaron

A nadie ha dejado indiferente la nueva publicación de Piqué, ni siquiera a los famosos: la primera foto junto a Clara Chía Martí, su novia tras la ruptura con Shakira y con quien se dice que le fue infiel.

En menos de 24 horas de su actualización, la postal ya suma casi 3 millones de ‘me gusta’ y 517 mil comentarios de internautas, fans de los dos bandos y hasta de celebridades que se atrevieron a opinar de este suceso.

El exfutbolista no bloqueó los comentarios, recibiendo sobre todo muchas descargas negativas por su “descaro”, en especial luego que la colombiana cargó contra ellos en su más reciente tema musical junto con Bizarrap.

Famosos que reaccionaron a la foto de Clara Chía y Piqué

Una de las primeras personas en reaccionar fue la presentadora de televisión española, Nuria Roca, quien dijo “Qué guapos”, trayéndole muchas críticas de los defensores de la colombiana.

Los ex compañeros de equipo del defensor como Riqui Puig y Carles Aleñá le manifestaron su apoyo, pero sin duda, fueron más las expresiones de rechazo ante este gesto romántico.

“Disfruta mientras dure, tus hijos también ven Instagram... Malo”, manifestó la actriz Carolina Sandoval. “Clara-mente son unos niñatos desubicados”, agregó su colega, Carolina Perpetuo.

La conferencista Connie Ansaldi dijo “La Clara Chía de hoy, será la Shakira de mañana”. El actor mexicano, Omar Villegas, le dijo “qué huevos” y la actriz colombiana, Elianis Garrido, aseveró que “te guste o no, tus dos hijos son Mebarak. El karma actúa en dos direcciones”.

El cantante que participó en La Academia, Dennis Arana, expresó “¿este post se reporta como fraude o información falsa?”, mientras que la conductora de E!, Monica Fonseca solo se atrevió escribir tres puntos suspensivos.

“Sea lo que sea, no me gustaría ser Clara Chía en este momento”, manifestó el actor de Pablo Escobar: El Patrón del Mal, Mauricio Mejía, a la par de Antonella González, periodista de Telemundo, quien bromeó “O me montas en tu Instagram o terminamos”.