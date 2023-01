“Es un fracaso”: Mauricio Ochmann debuta como cantante y le llueven las críticas

Mauricio Ochmann ha sido uno de los actores más admirados de la televisión mexicana al contar con una amplia carrera en telenovelas, series y hasta películas. Ahora a sus 45 años ha intentado mostrar una nueva faceta como artista pero no ha salido como esperaba.

Uno de los sueños que le faltaba por cumplir al histrión era tener su propio disco musical, un talento que pocos conocían. El pasado 25 de enero sorprendió al lanzar Origen, su primer álbum, con el cual debuta en el medio musical y deja en pausa su carrera como actor.

A través de su cuenta en Instagram compartió un extracto de del sencillo En defensa propia, y los internautas no tardaron en reaccionar.

Mauricio Ochmann debuta como cantante y le piden que siga actuando

“Feliz de compartir mi primer video “EN DEFENSA PROPIA” para verlo completo link en Bio”, escribió junto al audiovisual.

Aunque muchos colegas y fans aplaudieron su decisión por cantar, las criticas no tardaron en aparecer y muchos le recomendaron que siguiera actuando, al considerar que el canto no es lo suyo.

“No pues la verdad te prefiero como actor. El gusto se rompe en géneros”, “Pero qué necesidad”, “Bueno, si lo hace de hobby, está bien, pero así para triunfar, no creo”, “Zapatero a tus Zapatos” definitivamente buen cantante no eres... Lo que si eres es un TREMENDO ACTOR”, “Bueno si lo hace de hobby está bien pero así para triunfar no creo”, comentaron algunos.

A pesar que pocos conocen su talento como cantante, lo cierto es que antes de publicar su primer álbum hizo una pequeña gira por Estados Unidos cantando.

Te recomendamos: Famosas que muestran que estar en paz con un ex es el mejor ejemplo para los hijos

El material cuenta con seis temas: En defensa propia, Amor, Una vida a tu lado, Para darte amor, Pequeña mía y Aleluya, todas escritas por él, basadas en sus propias experiencias de vida como sus situaciones más difíciles y hasta sus vivencias amorosas.

Según reveló él mismo para su lanzamiento se preparó en un estudio de grabación tanto para cantar como para componer su propia música.