El día que Shakira quiso dejar la música, pero Piqué la alentó a seguir: ¿Se arrepintió?

Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación en junio del año pasado, tras 12 años de relación, millones de personas han lapidado en redes sociales al exfutbolista del FC Barcelona por la infidelidad, así como los desaires que tuvo con la cantante.

En una entrevista que ella ofreció a la revista Elle, en septiembre de 2022, manifestó que dejó todo su éxito de lado para darle prioridad a Piqué y a sus hijos, razón por la que terminó viviendo en Barcelona, España, al lado de la casa de sus suegros.

“...Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacerlo en su lugar”, estas palabras de Shakira le echaron más leña al fuego, pues no se priorizó como mujer y Piqué era el culpable.

Piqué también le dio fuerza a Shakira

Cuando la pareja tenía cinco años juntos, ella ahora tenía otra faceta en su vida: la de madre, se comenzó a cuestionar si sus sueños como mujer debían estar por encima de su maternidad. En ese momento fue Piqué quien la “llevó a tierra” y le hizo ver lo talentosa que era, que jamás debía rendirse.

Pero esas palabras, que salieron de la propia Shakira, parecen haber sido olvidadas por todos. En una entrevista que la estrella latina concedió a la revista Vanity Fair en el 2017, en su edición italiana, contó cómo su expareja ahora la sacó del hoyo en el este que estaba.

“Había decidido que en cuanto Sasha fuera más independiente volvería al estudio. Pero no había tenido en cuenta el conflicto entre estas dos almas mías y el miedo que se produciría. Tuve miedo escénico en un momento. Estaba confundida, incluso tuve la tentación de retirarme, de renunciar a todo”, le confesó al medio de comunicación.

Pero su pareja evitó que Shakira quedara en el pasado: “Gerard intervino. Me dijo rotundamente que nunca me dejaría jubilarme. ‘Niña, te retirarás cuando no tengas nada más que decir. Ahora sal y haz lo que sabes hacer’. Él estaba en lo correcto. Solo estaba asustada. Más: aterrorizada”, contó la intérprete de la “Session #53″ de Bizarrap.

Shakira se quiso retirar, pero Piqué lo evitó Instagram: @shakira / @3gerardpique

Fue entonces cuando Shakira decidió hacer un álbum completo, en el 2015, pero se dio cuenta que era una tarea titánica que le daba miedo, por lo que solo hizo una canción: “La bicicleta”, que estrenó con Carlos Vives en julio del 2016. Y la Shakira segura que todos conocen, regresó.

¿Se arrepintió Piqué de sus palabras?

Ocho años después de aquellas palabras, fue Shakira quien lo destrozó precisamente con lo que ella sabe hacer: música, y la estocada, aparentemente final, se la dio con la tercera canción que le dedicó tras su ruptura: “Session #53″, y no era para menos, pues en esa misma entrevista del 2017, Shak dijo: “Es como si siempre hubiera estado ahí, siempre. No puedo imaginar mi vida sin él”.

Se desconoce si él está arrepentido, pero lo que sí resulta cierto es que él también la apoyó cuando ni ella misma tenía confianza en sí. Ahora la artista sigue aplicando la misma lección que aprendió en ese momento: “Que no debes escuchar lo que otros quieren, sino seguir tus instintos y tus propios tiempos”.