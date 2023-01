¿Con el corazón muy grande? Mafer Pérez revela que Brayan de la Torre sale con muchas chicas

Un video de Brayan de la Torre festejando con muchas chicas en poca ropa, ha recorrido las redes sociales y, muchos se preguntan si el ex esposo de María Fernanda Pérez no piensa en volver a enamorarse. Reinaldo Vázquez, abordó a Mafer para ‘Los Hackers de la Farándula’ y le preguntó sobre la vida sentimental actual de Brayan y ella solo afirmó lo que muchos ya han visto.

“Realmente Brayan sale con muchas chicas. Su cumpleaños fue hace poco y lo celebró como una semana entera, con muchas chicas, con muchos chicos”, dijo Mafer.

La presentadora de televisión también expresó que ella estaba invitada a la celebración del cumpleañero, pero estaba trabajando en la organización de un reinado en Salinas.

[ ¡Porque venden! Ellas son las famosas ecuatorianas que estarán en “Mesa Caliente”, lo nuevo de Ecuavisa ]

“Yo estaba trabajando el día de la fiesta que era en Salinas, yo también estaba en Salinas. Yo tengo una invitación con nombre. Yo terminé un reinado que estaba organizando como a las 12 de la noche, llevé a todos bailarinas y staff a comer y, realmente quedé muy cansada”, expresó Pérez.

Así mismo, señaló que ella desea de todo corazón que Brayan ecuentre a una mujer especial y se entregue nuevamente al amor. Sobre todo, para poder brindarle a la hija que tienen juntos una estabilidad emocional y que la pequeña vea de ambos un buen ejemplo.

“Que encuentre una chica que no solo le guste, que no sea solo guapa, que no solo tenga todos los atributos, si no, que sea una chica que toque su corazón, porque hasta el momento no ha pasado y yo espero que sí, de todo corazón”, sentenció.

[ Carolina Jaume confiesa que su relación con ‘Rayo’ Vizcarra era de amigos con derecho “y me enamoré hasta las patas” ]

Reinaldo le preguntó si ella aún era la catedral de Brayan, pero solo se limitó a reír y decir que no es así, “porque ya no estamos juntos”. Además, de nuevo hizo énfasis en que Brayan se merece estar con una buena chica “porque él es un gran hombre”.

“Yo espero que la encuentre, es el papá de mi hija y espero que tenga una vida emocional estable. Que pueda armar un hogar, una familia feliz y pueda incluir a nuestra hija”, finalizó diciendo la presentadora.