César Évora llegó a México sin dinero y sacó su familia adelante: “Es tan buen padre como actor”

La historia del actor cubano César Évora está llena de mucho sacrificio y de causalidades que lo llevaron a ser exitoso en su carrera artística. Cuando dejó su natal Cuba siempre tuvo presente que su esfuerzo y dedicación sería para sacar a sus hijos adelante.

Évora llegó a México y encontró la oportunidad de trabajar en la telenovela de época “Corazón salvaje”, cuando culminó el proyecto regresó a Cuba con sus dos hijos, Rafael y Mariana, de un matrimonio que no prosperó.

La intención de César era preparar todo en Cuba para regresar a México porque habían otros proyectos en Televisa, pero una llamada para notificarle que ya no lo podían traer a México lo hizo tomar una determinación que cambió su vida para siempre.

Decidió, sin oportunidades en las manos, comprar el boleto de ida a México y así agarró su maleta con sólo 40 dólares en el bolsillo, dejando atrás a sus hijos y buscando su futuro para ayudarlos. Era su objetivo.

Évora triunfó y logró ayudar a sus hijos en Cuba a salir adelante y rehízo su vida en México con Vivián Domínguez con la que ya tiene más de 20 años juntos y una hija, Carla.

Los crío profesándose amor

César Évora siempre estuvo al pendiente de sus hijos mayores a quienes traía a México para que compartieran con su hermana menor, los crío profesándose amor los tres.

En una entrevista a la revista Fama, Évora explicó que sus tres hijos “siempre se criaron en comunicación, mantuvimos una relación muy fuerte siempre. Tratamos de compartir lo más posible, los traía a México en las vacaciones, cuando grababa los llevaba al estudio. Siempre con el fin de que compartieran los tres hermanos”.

“Yo no vine a México para internacionalizarme, yo no conocía Televisa, no sabía del poder que tenía. Mi motivación era desarrollar mi carrera, pero pensaba en que debía mantener a mi familia”, confesó.

Con 62 años, Évora no solo goza de la fama de ser unos de los mejores actores de la industria de las telenovelas en México, sino de ser un excelente padre.

Sus hijos ¿A qué se dedican?

Sus hijos, Rafael, Mariana y Carla, ya tienen profesiones y hasta familia.

Rafael, el mayor de los tres, estudió Ingeniería de sonido en España y se dedica a la música.

Mariana estudio en una universidad de Miami, Estados Unidos, y es Ingeniero Civil, se casó y ya le ha dado dos nietos al actor.

Carla es la menor e hija del actor con Vivián, quien tiene 28 años y estudió Producción en medios digitales en Ciudad de México.

Dicho por sus hijos en un programa de Don Francisco, Évora es un excelente padre y ahora abuelo, se sacrificó por ellos y logró éxitos y el amor de una familia que hoy se siente orgulloso de todo lo que ha logrado.

“He aprendido que a los hijos hay que darles raíces y alas, porque así decía José Martí y, sí, he entendido que hay que dejarlos que vuelen”, manifestó a TVyNovelas.