“Adiós Ecuador, no volveré”: Influencer ucraniana fue asaltada y secuestrada cuando viajaba a la playa en el país (Metro Ecuador)

Definitivamente la delincuencia en Ecuador ahuyenta a los turistas que vienen a visitar nuestro país. Esta es la historia de una influencer ucraniana quien contó en sus redes sociales que le robaron todas sus pertenencias e incluso fue secuestrada en un bosque. Ante esa razón y con mucho dolor, ella decidió regresar a Europa y “no volver nunca más”.

Se trata de Vera, quien en su descripción dice que tiene alma ecuatoriana. De hecho, la joven ya había visitado el país en varias ocasiones donde compartió decenas de videos y fotos de las maravillas que tiene Ecuador.

También tiene un canal en YouTube, donde ha contado sus experiencias en el ‘Pailón del Diablo’, en el volcán Chimborazo, entre otros páramos y paraísos ecuatorianos.

Lamentablemente, en su última visita, a la influencer le pasó lo peor. En un video reveló que junto con su equipo estaban viajando a la playa pero fueron asaltados.

“Nos tenían secuestrados toda la noche en un bosque y en verdad es una experiencia muy mala. Después de eso, necesito una pausa para recuperarme y pensar en todo lo que me pasó. “ — Vera sobre asalto que sufrió en Ecuador

Luego, mencionó que decidió irse de Ecuador, porque lamentablemente, “esta vez, me pasaron muchas cosas malas que no les he contado”.

La influencer ucraniana no especificó donde sucedió el asalto y el secuestro, pero indicó que pronto subirá más videos explicando detalles de esta historia, donde agradeció haber salido con vida.

También pidió a sus seguidores que compartan este contenido para poder recuperar todas sus pertenencias.