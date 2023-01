Piqué no pierde el tiempo: estuvo en París abrazado de la ex de Cristiano Ronaldo

Gerard Piqué luce feliz al darse cuenta de que muchos de los noticieros están enfocándose en él, ya sea por A o por B. Lo cierto es que ahora, más que nunca, muchos periodistas están detrás de él siguiéndole los pasos, sin perderse una sola. Ahora que está en París, lo han pillado muy bien abrazado de Irina Shayk, la exnovia de Cristiano Ronaldo.

Esta historia cada vez se pone mejor. Se ha descubierto hace poco que Piqué, al mes de separarse de Shakira, se arrepintió y volvió a buscarla, pero la barranquillera no lo aceptó, así que volvió con Clara Chía y se mudaron juntos.

Gerard Piqué Captado abrazando a Irina Shayk en París

Luego de tremendo palo que le dieron en la canción de Shakira con Bizarrap, aseguraron que no estaría muy bien con Clara, y prueba de ello habría sido su último viaje a París, en donde no solo viajó sin Clara, sino que, según Jordi Martín, salió de fiesta con algunos amigos de la NBA.

Pero no es todo, ya que un video anda rondando en redes sociales, en donde se le ve muy abrazadito de a ex de Cristiano Ronaldo, Irina Shayk, con quien duró varios años. Al parecer, los dos famosos se encontraban en uno de los estadios de baloncesto, cuando se acercaron para tomarse una foto.

A pesar de que no hubo mucha interacción entre ellos, los usuarios en internet no dejaron de comentar que Cristiano, probablemente, no estaba muy feliz con dicha foto.

Es lo de menos, pues todo se ha centrado en Clara Chía y sobre lo que estará pensando con la tendencia que está siendo la foto y el video. Además, hay que tener en cuenta que Piqué ha vuelto a sonar por infidelidad, pero esta vez a Clara Chía, con una joven abogada.