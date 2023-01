Juan Soler y Paulina Mercado: así inició su romántica historia de amor que despierta suspiros

Recientemente Juan Soler sorprendió a sus fans al confesar que se volvió a enamorar. En esta oportunidad de Paulina Mercado, quien relató hace pocos días su historia de amor.

¿Y es que a quién no le gusta pensar que nunca hay edad para entregarse a la felicidad? A los 57 años del actor, y 50 de la conductora, se encontraron y decidieron establecer su vida en conjunto, siendo inspiración hasta para los más escépticos.

En especial, ahora que se tienen más detalles de este noviazgo que se formó luego de ser amigos por un tiempo y que derivó en algo más de forma inesperada para ambos.

La historia de amor entre Juan Soler y Paulina Mercado

“Yo lo conocí en el foro de Sale el Sol, el día que lo vi platicando con Luzma Zetina, hace dos años, dije: ‘¡Qué hombre tan guapo!’”, comentó ella en una entrevista citada por Quién.

“Lo conocí, fuimos muy amigos, pero lo que me gustó no fue su guapura, fue su interior, suena cursi, pero te lo juro”, comentó la influencer muy ilusionada por este amor.

“Lo conocí con novia, la novia argentina, no la conocí, pero me imagino que era una tipaza, me encantaba cómo Juan era con ella, cómo se llevaba con ella, cómo se maneja en pareja y siempre fuimos muy amigos, yo tenía pareja, él me daba consejos”, añadió.

Después que esa relación finalizó, justamente ella también quedó soltera, así que casi como por obras del destino empezaron a hacerse más cercanos y conversar más a menudo.

“Siempre terminábamos platicando Juan y yo, él es un gran papá, tiene tres hijas, yo soy, la verdad, una mamá muy presente, empezamos a coincidir mucho y un día me dijo: ‘Hay que salir”’, reveló.

De hecho, en una de esas primeras citas fueron al supermercado y se dieron cuenta que el nexo era real. “Me dio un beso en la frente, lo abracé y nos tomaron fotografías, de ahí ya decían: ‘Son novios, se aman, se adoran, llevan años’”, dijo, lo que les confirmó que tenían que darse una oportunidad.