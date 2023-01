Otra acusasión de plagio contra Shakira, esta vez contra la coreografía de su canción Music Sessions #53

Shakira se unió al famoso productor argentino BZRP para grabar la canción Music sessions #53, un tema que está dirigido a Piqué y su nueva novia Clara Chia con más de una puya directa para ellos, como era de esperarse la canción se hizo viral a los pocos minutos de haberse lanzado y los millones de reproducciones, comentarios, memes, comparaciones, criticas, apoyo a la colombiana, reacciones de famosos, marcas, etc, no paran.

En YouTube, su video tiene 153 millones de reproducciones, en tan solo una semana, además de otros impresionantes números que ubican a la colombiana como tendencía en Twitter por la cantidad de tweets que incluían su nombre y en plataformas de reproducción de música su lanzamiento fue uno de los más exitosos en la historia de la plataforma. Todo esto ha hecho que la barranquillera esté gozando de días de gloria a pesar de su separación.

Aunque no todo es felicidad, primero porque han habido muchos comentarios encontrados en los que la defienden y otros la atacan por haber hecho una canción atacando a su expareja y a su nueva novia, y en otros aspectos relacionados con la música, se habló de un posible plagio en su canción, tras acusasiones de la cantante Briella, que se rumora ya tiene abogado para emprender acciones legales.

Pero esta no es la única acusación contra la artista, ahora hay una influencer que asegura que la coreografía oficial que presentó Shakira para su nueva canción, tiene pasos que ella inventó y no le dieron el crédito “Shakira hace mi trend pero da los créditos a otra gente, me muero de la ilusión y a la vez me da pena”, dijo ‘Voonnie’ sobre el tema.