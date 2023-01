“¿Me sorprende?”: Andreina Bravo enciende las redes sociales con supuesta indirecta a su exnovio

Andreina Bravo se toma las redes sociales. La reconocida cantante reacciona y envía una indirecta respecto a la nueva relación que tendría su exnovio, Miguel Melfi.

[ - Lea también: “Su conciencia está bastante sucia”: Andreina Bravo desató las redes y habló sobre el nuevo tema de Shakira y Bizarrap ]

Mediante su cuenta oficial de Twitter, expresó su sentir a la nueva noticia de Melfi se encontraría en una nueva relación, luego de que terminaría su relación con Bravo.

De acuerdo a lo que han dado a conocer las plataformas y programas de farándula en Ecuador, Valeria Gutierrez sería la nueva pareja de Miguel, por lo que la cantante puso a especular a sus seguidores.

“¿Me sorprende? No me sorprende”, fue lo que publicó la reconocida ecuatoriana, luego de que la tarde de este martes 17 de enero se pusiera como tema de discusión la nueva relación del ex de Andreina.

Por otro lado, Leonardo Quezada ‘Lazito’ aseguró que si existiría un nuevo vínculo entre la Melfi y Gutierréz, por lo que la Bravo no tardó en publicar ese tuit.

Me sorprende?

No me sorprende. — AndreinaBravoJ (@andreinabravo11) January 16, 2023

Reacciones

A partir de la reacción de Andreina Bravo, varios internautas se pusieron a especular respecto a esta nueva polémica y tardaron de responder a la referente del género urbano en Ecuador.

“Cuando algo se convierte en un patrón de conducta ya nada sorprende”; “Solo diré, si los fans nO han creído las acusaciones que ese mismo programa junto a RR hacen de ti, porque ahora sí creeles lo que digan de lo sucedido hace un año. Utiliza el sentido común, o es que de ese tema sí debemos creerle, sin embargo, el del manager no, coherencia mija”; “Andreina dice que siempre lo supo pero obviamente ella es un dama”; decían algunos de los comentarios.