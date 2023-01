“Ya se había tardado”: las infidelidades de Jorge Salinas que han marcado sus relaciones

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas podrían estar atravesando por una crisis en su matrimonio luego de que el actor fuera captado besando a otra mujer.

La presunta “tercera en discordia” sería Anna Paula, una médico cirujano, a quien el actor conoció en noviembre del 2021 luego de presentar algunos problemas de salud y ser atendido por ella. Anna Paula le habría estado ayudando a bajar de peso. La información trascendió a través de la revista TV Notas, en donde una fuente declaró:

“Hace aproximadamente un año Jorge empezó a tener dolores muy fuertes en la columna, incluso le dijeron que tenía que operarse, pero él se negó y optó por tomar terapias de rehabilitación, y le recomendaron que tenía que bajar de peso, fue cuando conoció a una médico cirujano de nombre Anna Paula, quien le ayudó a bajar algunos kilos”, afirmó la fuente.

En una serie de imágenes publicadas en dicho medio se puede ver al actor besando a Anna Paula en la boca.

La fuente también aseguró a TvNotas que no es la primera vez que estarían juntos la médico y el actor ya que es común verla en los foros.

“Ella lo visita entre grabaciones y él se deja querer. De inicio no pensábamos que hubiese algo entre ellos, pero tristemente ya es un secreto a voces en Televisa, pues varios ya los han visto muy cerquita y hasta besándose. Y hay quienes dicen que los han visto yéndose juntos”, mencionó.

Salinas y Elizabeth Álvarez recién cumplieron 11 años de casados y comparten a los mellizos León y Máxima, quienes actualmente tienen 7 años de edad.

Aunque aún no han habido declaraciones por parte de ninguno, en redes sociales los fans han reaccionado.

Para algunos seguidores de la pareja, la “infidelidad” del actor no fue sorpresa ya que es algo que ha cometido en el pasado.

Jorge Salinas le fue infiel a Fátima Boggio

En 1995, Salinas se casó con Fátima Boggio, con quien tuvo a los gemelos Jorge Emilio y Santiago. Aunque todo parecía marchar viento en popa, se separaron en 2009, luego de que saliera a la luz la infidelidad del actor con Andrea Noli.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Andrea Noli reveló que conoció a Jorge Salinas gracias a Alexis Ayala y que lo que comenzó como una amistad terminó en romance debido a que el actor siempre fue un seductor.

“Él era un hombre seductor y yo una chavita encandilada, así se dio. Él tiene una personalidad seductora, estaba en un buen momento de su vida, fue atracción química y nada más”.

Fue en 2006 que estalló la polémica ya que se dio a conocer que ambos mantenían una relación cuando Salinas aún estaba casado con Fátima.

El escándalo estalló cuando Noli reveló que estaba embarazada del actor y este no respondió. “Al principio le enviaba mensajes diciéndole que era muy urgente hablar con él y que tenía algo muy importante que decirle, que lo quería hablar en persona, pero al no tener respuesta en dos semanas, tuve que ser directa y decirle eso en un mensaje, fue entonces cuando se comunicó conmigo”, relató a Gustavo Adolfo hace unos años.

La actriz supo que se tendría que hacer cargo sola de la bebé y fue hasta hace unos meses que Salinas la reconoció como suya.