“¿Y los hijos?”: Paola Rojas opina de Shakira y desata debate

Shakira se mantiene dentro de las tendencias tras su polémico la BZRP Music Sessions #53, dedicada a Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía Martí, por lo que son muchas las opiniones encontradas que se han generado en redes sociales y ahora ha sido Paola Rojas quien decidió pronunciarse al respecto.

Una de las mayores críticas que ha recibido la cantante ha sido la exposición a la polémica de su ruptura pese a los hijos que tiene con el exfutbolista, por lo que muchos consideran que debió pensar antes de lanzar todo su dolor a través de las letras.

Sin embargo, hay quienes aplauden su valentía para demostrar que las mujeres no tienen porque callar las traiciones como se ha acostumbrado a lo largo de los años.

Paola Rojas y su debate por la exposición a la polémica de los hijos de Shakira

Con la objetividad que la caracteriza, Paola decidió mantenerse mostrarse neutral a través de una de su columna para El Universal a la cual tituló ¿Desplante o manifiesto feminista?.

Además, generó una ola de reacciones a través de las redes sociales al compartir un extracto de su opinión.

“Muchas personas me han pedido mi opinión y yo sé que es un tema delicado y detecto en muchas mujeres jóvenes esta celebración, de que Shakira se haya permitido desahogarse y vivir esta catarsis y contra eso no tengo ningún problema”, expresó.

Sin embargo, resaltó el aspecto que si logró preocuparla cómo es el caso de sus hijos, al quedar expuestos entre los dimes y diretes de sus padres.

“Hay un aspecto que si me preocupa y es esto que sí me deja reflexionando y me deja pensando en los niños, ya que no hay manera de saber los efectos que van a tener las esquirlas y como puede eso afectar a los menores”, agregó.

Te recomendamos: Paola Rojas da lecciones de superación y así quiere ayudar a su exesposo

Para Rojas serán Sasha y Milan los más afectados al quedar tan expuesta la historia familiar.

“Con esa parte yo sí tengo muchas reservas e incluso muchas mujeres lo describen como un manifiesto feminista”, comentó.

¿Desplante o manifiesto feminista?



Mi opinión en El Universal 📰#FueraDelAire pic.twitter.com/BBTBp69xJ4 — Paola Rojas (@PaolaRojas) January 16, 2023

Los internautas no dudaron en contar sus distintas experiencias personales, pues algunos aseguraban que vieron a sus madres callar las infidelidades de sus padres y hubieran preferido verlas empoderadas. Mientras que otras madres, aseguraban que callaban por el bienestar mental de sus hijos.

Un tema que ha abierto la polémica entre las distintas matices que se presentan, lo único que ha quedado claro es que Shakira logró sacar todo su dolor y facturar, lo cual era su objetivo.