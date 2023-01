Alejandra Jaramillo a casi dos años del asesinato de Efraín Ruales: “Lo que él sembró en mí, es imborrable”

Fue un 27 de enero de 2021 que Alejandra Jaramillo despidió a su novio, Efraín Ruales, en las instalaciones del gimnasio donde siempre solían entrenar, sin imaginar que ese sería su último abrazo, tras el adiós, Alejandra recibió horas más tarde, la fatídica noticia que marcó un antes y un después en su vida, Efraín Ruales, con quien ya incluso había hecho planes para casarse, había sido asesinado.

A casi dos años de una pérdida que hoy la presentadora de televisión describe como “cicatriz”, la popular ´Caramelo´ del público ecuatoriano y ahora estadounidense, habló para el programa digital de ´Interrogados´ y aseguró que el fallecido presentador de televisión, será un amor “que va a estar ahí toda mi vida”.

“Yo te voy a dar unos nombres, tú me dices una sola palabra; Efraín”, dijo el conductor Lud Camacho dirigiéndose a Alejandra, quien no dudó en esbozar una amplia sonrisa y decir “Ángel”.

Tras ser consultada sobre con qué se quedaría de todo lo vivido con quien fue el amor de su vida, la ´Caramelo´ respondió; “Con todo lo que él en vida dejó, porque de eso se trata la vida, porque todos nos vamos a morir, al final no nos llevamos nada, solo queda lo que sembramos en los demás, y todo lo que él sembró en mí, es imborrable, no hay forma de que eso salga de mí”, dijo.

Alejandra confesó durante el espacio digital, que aunque han pasado casi años, aún no ha podido superar el momento que llegó para enseñarle que le quedaba mucho por aprender en la vida. “Dios sigue siendo Dios, a pesar de todo, eso me lo enseñó Efra. Me tocó aprender cuando creí haberlo aprendido todo, me tocó aprender la mayor lección de mi vida”, aseguró haciendo alusión al asesinato del también actor.

“Yo hoy casi dos años después lo veo de otra manera, lo siento de otra manera. Trabajo en eso, en mí, en mis procesos, en mis recuerdos, es parte de mí (...) mientras yo esté viva tengo que seguir adelante”, agregó.

A continuación te dejamos la entrevista completa de la ´Caramelo´: