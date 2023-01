Tania Rincón confesó lo duro que fue perder a su bebé: “No lo he digerido por completo” Instagram @taniarin

Para cualquier mujer la perdida de un bebé es una de los momentos más difíciles de superar. Le sucedió a la conductora Tania Rincón, quien habló abiertamente de su experiencia y confesó que luego de esa situación le extrajeron la matriz, otro duro golpe porque te arrancan “la maquinita de hacer bebés”.

En entrevista con Yordi Rosado, Rincón reveló que la extracción de la matriz sucedió tras presentar fuertes cólicos que la llevaron de emergencia a su médico, quien le descubrió un mioma (tejido anormal cerca del útero).

El proceso sucedió hace seis meses y recomendó a las mujeres que si presentan cólicos “hay que chequearse porque estás anomalías suelen ser muy comunes”.

Explicó que esta situación la vivió tras tener a su segunda hija, en un momento que aseguró no quería volver a salir embarazada.

“El doctor y me dijo ‘tienes un mioma’, que es como un tipo de tumor y ya estaba tan grande que pegaba con mi pared abdominal, entonces me tuvieron que retirar toda la matriz”.

Un shock que me afectó

Asegura que fue como un shock recibir la noticia de que “me quitarían la maquinita de hacer bebés” y obviamente eso “me afectó”.

Destacó que lo vivió “como un duelo porque ya tenía claro que no quería ser mamá otra vez, pero no es lo mismo”.

Dijo que el proceso quirúrgico “la sufrí un poquito”. También entendió que “ya es un hecho, no vas a poder tener nuevamente la duda, ni cuestionarte... sí fue difícil, fue complicado”.

Perder un bebé un dolor muy grande

Tania también confesó que, entre su primer bebé, Patricio, en 2017 y su segunda hija, Amelia, 2021, tuvo una pérdida, un momento muy complicado que vivió junto a su esposo, Daniel Pérez.

Explicó que el feto tenía 12 semanas de formarse y que fue una pérdida “dolorosa”. “Fue muy duro”.

Tania Rincón dice que hoy en día habla de esta pérdida con naturalidad, aunque no significa que “lo haya digerido por completo”.

“Pensé que nunca me iba a pasar y creo que sentirte segura es de las cosas que más me han costado, saber que no eres la dueña de tu destino (…) Esto es como para hacer un alto total y reflexionar”.

Dijo que se rodeó de buenos amigos que habían pasado por esta situación muchas veces y eso “me dio como brújula para entender mi proceso”.