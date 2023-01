Shakira reafirma que las amigas y la música son el mejor remedio para un despecho

Los últimos meses han sido los más duros para la cantante Shakira, perdió a uno de sus amores: Gerard Piqué. Él acabó con 12 años de relación para comenzar, en paralelo, una nueva con Clara Chía Martí, de 23 años.

Fue un golpe bajo que recibió la artista latina. Tras anunciar su separación en junio del 2022, comenzaron a salir a la luz más y más evidencias de que Piqué, de 35 años, no solo la había engañado, sino que presuntamente metía a su hogar a su amante 12 años más joven. Todo fue captado por las cámaras que transmitían su sesión en Twitch.

Todo lo Shakira había soñado y construido se desmoronó en un santiamén. El padre de sus dos hijos: Sasha y Milan, le dejó un hueco donde una vez ella tuvo un corazón para él. Se sentía sola, pero ella sabía que no estaba sola.

La intérprete de “Ojos así” no solo se apoyó en sus hijos y su familia para tratar de avanzar en medio del dolor. Sus amigos llegaron al rescate, a darle todas las fuerzas y tenderle la mano para levantarse.

Más que amigas, hermanas

La primera de ella fue de la asesora de moda Kathy Kopp. Ella es su amiga desde la infancia y quien voló de Estados Unidos a España cuando supo la trágica noticia. Mas que una amistad, las dos han forjado una hermandad. Ha estado en las buenas y malas. Kathy es quien la ha aconsejado en temas de estilos y también del corazón.

Trascendió que ella sería una de las que apoyó a Shakira para que se desahogara a través de la música. A través de sus redes, Kopp afirmó: “Bravo, nena. Se vale sanar y tú lo haces todo como una pro. (…) ¿Cuántas no quisieran realmente tanta libertad? (…) Cuando no se tiene mucho cuidado del qué dirán, se es capaz de hacer genialidades de canciones como esta”.

Red de amigos

Pero Kopp no fue la única que se preocupó por Shakira. La cantante manifestó en una entrevista a Elle , en septiembre de 2022, que Carlos Vives, Will. I. Am y Juan Luis Guerra fueron los primeros en que acudieron a ella para consolarla, darle palabras de aliento.

“Estas personas realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué son tan queridos. Por ejemplo, will.i.am. Estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosa oración, rezando por mis hijos y para que yo encuentre la paz. Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite”, confesó la cantante a la revista.

También afirmó: “Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz. Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista sino como persona, como ser humano”.

A celebrar el éxito del desamor

Por primera vez desde que terminó la relación con Piqué, y desde hace muchos años, este sábado 14 de enero se vio a la artista disfrutando plenamente con sus amigas. Todas felices, pero en especial Shakira. Celebraban el gran triunfo que ha tenido en su regreso a la música y cómo se ha repuesto poco a poco de su desdicha amorosa.

Publicó en su historia de Instagram un video en el que se escucha de fondo la “Session #53″ que hizo con el DJ argentino Bizarrap y que la puso en la historia de la música en español al ser el debut más exitoso de la plataforma Spotify al obtener 14.4 millones de reproducción en el primer día de lanzamiento. Mientras que en Youtube, el video ya tiene 125 millones de visualizaciones en solo cuatro días.

“Quería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lágrimas y también celebran los buenos momento”, fue el mensaje que compartió la estrella.

La artista ya está empezando a sanar esta herida abierta, mientras sigue cosechando éxito.s