Paquita la del Barrio confirma que es team Shakira: el video en el que le brinda su apoyo

Las comparaciones entre Shakira y Paquita la del Barrio no tardaron en aparecer luego del estrenó de la Session #53 junto a Bizarrap, donde la colombiana le lanzó con todo a Gerard Piqué, quien le fue infiel con Clara Chía Martí, una empleada de su empresa 20 años menor que ella.

Ante las indirectas de Shakira a su ex y su nueva novia, son muchos los que la han criticado por no superar la separación y Paquita no dudó en demostrarle todo su apoyo ante su momento de desahogo.

Y es que durante el fin de semana las tendencias en redes sociales solo hablaban del nuevo tema y la relación de Piqué, quien no dudó en sacarle provecho al tema de su ex para lucrarse y también lanzar algunas indirectas.

Las palabra de apoyo de Paquita la del Barrio para Shakira

La mexicana es reconocida por los temas dedicados a los hombres infieles y ante el ataque que ha recibido Shakira le mostró todo su apoyo a través de un vídeo colgado en su cuenta en Instagram.

“Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Qué te puedo decir... que le eches muchas ganas; lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quién vivir y tienes toda una vida, mija, no te preocupes”, expresó.

De igual manera, le tendió la mano al expresarle que cuenta con ella y que está dispuesta a ayudarla en lo que necesite, dando lecciones de sororidad.

Te recomendamos: Todos preocupados por los niños y fue Milán quien le pidió a Shakira colaborar con Bizarrap

“Yo tengo para toda clase de problemas, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas; nuestro trabajo es muy bonito. Así que no te me achicopales, échale ganas. Lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos. Yo estoy en México. Si algún día algo se te ofrece de mí, con mucho gusto, ya sabes que estamos a la orden. Te mando un abrazo”, agregó.