Dicen que la solidaridad entre las mujeres debe ser aprueba de todo. Shakira ha logrado con su canción en colaboración con Bizarrap, “Music Sessions #53″, no sólo el récord de ser la más escuchado en el mundo, sino que se convirtió en el himno de las féminas que han sido víctimas de la infidelidad.

Este fin de semana, la barranquillera celebraba en su casa con sus amigas el éxito de esta canción y sus fans se agolparon al frente de su residencia en Barcelona para decirle, “gracias por ser la voz de muchas en el mundo”.

“Gracias al increíble Bizarrap y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada”, aseguró la colombiana en Twitter tras conocer este récord.

Michelle Renaud se pasó

Pero no todas las mujeres se sienten identificadas, hay otras que cuestionan a la cantante por no pensar en sus hijos y querer aplastar al padre de Milan y Sasha y es el caso de la actriz mexicana Michelle Renaud, quien reprueba la canción.

La protagonista de La Herencia, rechazó que Shakira expusiera al exfutbolista al escarnio público sin pensar en sus vástagos y en sus historias de Instagram arremetió contra la cantante. “Que pena que una mamá quiera aplastar al papá de sus hijos”, enfatizó.

Fans critican a Michelle Renaud por meterse con Shakira: “Tu cambias novio como de calzones” Instagram @michellerenaud / @shakira

“La ropa sucia se lava en casa. Los hijos deben estar primero que el ego”, agregó la actriz, quien acompañó el texto con la imagen de un muñequito asombrado: “El hombre que pensaba caerle a Shakira”, continúo el ataque.

“Tu lo hiciste peor”

Lo cierto es que estas historias no le cayeron muy bien a los internautas, quienes la cuestionaron y, además, le recordaron como expuso públicamente al padre de su hijo Marcelo, Josué Alvarado, a quien le impedía verlo, reseñó People.

Uno de los usuarios escribió: “¿Y cuándo hablaste mal del papá de tu hijo qué? ¿O no te acuerdas? ¿No te mordiste la lengua? Preocúpate por tu hijo que crecerá con el trauma de ver que su mamá cambia de novio como de calzones y a todos los amas, y son el amor de tu vida”.

Otros fueron aún más fuertes en sus criticas: “Que pena que no recuerdes que hiciste lo mismo exponer al padre de tu hijo. La diferencia es que ella está ganando dinero con su talento y no anda cambiando de pareja, precisamente, porque si piensa en sus hijos, no como tú. Antes de criticarla fíjate lo que hiciste; tú hace meses hablando del papá de tu hijo, porque tú no lavaste la ropa en casa”.

“Tú te metiste en la relación de Matías pues clara-mente te dolió”, “Si Shakira saca su coraje como ella decida no eres nadie para decir lo contrario, respete señora”, “Antes de hablar de Shakira lávate la boca mil veces, ella sí es un ejemplo a seguir, no como tú” , entre otros comentarios.

Las internautas han estado al pie del cañón apoyando a Shakira y repudiando lo que hizo Gerard Piqué, no sólo serle infiel con una joven de 23 años de edad, Clara Chía Martí, sino atreverse a meterla en la casa donde vivía con la barranquillera y sus hijos cuando ella estaba de gira. ¿Irrespetó Pique a sus hijos? Saque usted sus propias conclusiones...