Sebastián Rulli no quiere “perder” a Angelique Boyer y otras veces donde fue el novio perfecto

Una de las mejores relaciones del entretenimiento es, sin duda, la que tienen Sebastián Rulli y Angelique Boyer, quienes tienen una sólida relación amorosa que inició en 2014.

Sus vidas se cruzaron en 2010 cuando actuaron juntos en la telenovela Teresa y luego en Lo que la vida me robó en 2013. Sin embargo, poco después empezaron a saltar las chispas y un año más tarde le dieron pie a su romance.

No obstante, una relación tan sólida y duradera ha requerido bastante esfuerzo por parte de los dos, y de hecho, Sebastián Rulli ha dado bastantes muestras de ser el novio perfecto.

Por ejemplo, no existen los celos entre ellos, tal como el argentino ha dicho en el pasado. “Angelique no es celosa, yo creo que también el celo viene de parte de la otra persona, si lo provocas generalmente sucede, pero no es nuestro caso. Yo trato de hacer las cosas bien”, dijo el actor, revelando lo importante que es para él su pareja.

Tampoco faltan los detalles. En redes sociales es común verlos viajando juntos, dándose regalos o expresando cariño públicamente, pues que una relación se desarrolle con privacidad no es igual a que sea en secreto.

Otro aspecto fundamental de la relación es que tienen el mismo proyecto de vida y son comprensivos con el otro. En el caso de Sebastián Rulli, no presiona a la famosa para tener hijos y la acepta tal como es, respetado sus deseos y sueños. Es más, han armado una linda familia de la mano de su primogénito de otra relación, Santiago.

El protagonista de telenovelas está muy orgulloso de quien está a su lado, así que es común verlo presumir a Angelique, deleitando a todos con su belleza y talento, pero también, con esta linda relación.