“La cosifica y denigra”: acusan a Shakira de machista por atacar a Clara Chía

Shakira se convirtió en el centro de la noticia a nivel internacional tras el estreno de su esperada sesión con Bizarrap. La canción se convirtió en un furor, tras la brutal paliza que le dio con sus letras a Gerard Piqué y Clara Chía. Sin embargo, no todos apoyan a la colombiana, quien ha recibido críticas por su tema.

Shakira es acusada de machista y de cosificar a Clara Chía

En ese sentido, de acuerdo a lo consignado por Milenio, la reconocida activista jurídica Noor Ammar Lamarty criticó a la barranquillera por las frases machistas que tendría su canción.

“Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”, “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú” y “Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena”, son parte de las frases que canta Shakira.

“Shakira se cosifica y cosifica denigrando a la nueva pareja de su ex bajo la frase de ‘cambiar un Rolex por un Casio’. Somos humanas no objetos. No hay nada de empoderante en usar el morbo para ser ruin y machista con otra mujer porque ocupa tu lugar. Hay que saber irse”, expresó en Twitter.

De igual manera, afirmó que “‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’. No Shakira, tu dinero y tu poder no compran tu estado emocional, tampoco suple tu dolor hablar de una mujer que tiene derecho a estar con quien quiera porque la gente no es de nadie. Una mujer con una intimidad reventada ya”

Por último, detalló que “es muy peligroso que una mujer con millones y millones de visualizaciones señale a otra mujer de forma implícita por su relación con su ex pareja. Atentaría fácilmente contra su derecho al honor y a la vida privada. No todo vale, no todo gira en torno al amor de un hombre”.