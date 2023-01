Por “tirarle” a Piqué, Shakira podría tener un final amargo y perder miles

Parece que Shakira está condenada a pelear después de tener un éxito musical. La colombiana podría enfrentarse a una demanda por plagio, siempre y cuando la “supuesta” afectada así lo decida, por la sesión 53 con Bizarrap.

A horas que el tema salió a la luz, una joven cantante se mostró sorprendida al ver cómo un fragmento de un hit suyo había sido tomado por la cafetera. Briella asegura que la colombiana había usado uno de sus temas para inspirarse.

“Yo idolatro a Shakira, soy fan y hasta es un honor que me plagie. Con estas historias quiero aclarar que no tengo la intención de desprestigiar a Shakira y a Biza, yo escuchaba las canciones de ella desde chiquita. Si me hubieran preguntado si podían usar la canción para Shakira les hubiera dicho que claro, yo la amo”, expresó.

Aunque la fémina no dio pistas de una futura demanda, esto no quiere decir que no tome esta decisión con el pasar de los días. Más allá del proceso legal que tendría que tramitarse, la exponente venezolana podría ser quien termine por condenar a Shakira a una dura sanción.

Shakira una dura para facturar, ¿también para plagiar?

La última vez que estuvo Shaki en los tribunales fue por la denuncia del cubano Liván Castellano Valdés por el sencillo Bicicleta. Sin embargo, la exponente del pop se salvó al justificar que los temas en cuestión se diferenciaban por ser vallenato y la otra salsa.

Pese a este mal paso, la barranquillera ya se ha visto envuelta en problemas similares con temas como “Loca”, “Waka, Waka” y “Hips don’t lie”. Aunque ninguno de estos hechos llegaron a prosperar ya sea por malos entendidos o rumores, la representante del pop siempre estuvo al filo de la corniza.

@briellamusica La sesión de Shakira con BZRP se parece a mi canción “Solo tú”?? ♬ sonido original - Briella

Para imaginarnos la magnitud de una demanda de este tipo nos remitiremos a lo sucedido con Robbie Williams. Cuando plagió el tema ‘Jesus in a camper van’ el cantante, después de años en los tribunales, pagó el 25% de las ganancias lo que significó 3 millones de dólares.

Para hacer una estimación, si la canción de Shakira llega a simular el impacto de la sesión con Quevedo (417 millones de vistas en YouTube) y tuviera que pagar el 25% por plagio tendría que desembolsar más de 75 mil dólares.