“Me dejaste de vecina a la suegra”: Quién es la madre de Piqué a la que Shakira menciona en su canción con Bizarrap

En la canción de Shakira con Bizarrap todo el mundo llevó su palazo. Piqué, su novia; Clara Chía, Casio, Twingo y hasta la suegra del exfutbolista. Éste último personaje es uno de los más buscados en Internet -rendido a los pies de la colombiana- porque salió a relucir en la paliza.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”. Es el dardo que Shakira le lanzó a su suegra. Nada más y nada menos que Montserrat Bernabeu Guitart.

¿Quién es la madre de Piqué?

Bernabeu Guitart, de 59 años, es especialista en Medicina Física y Rehabilitación en el Institut Guttmann, en Barcelona. Es una mujer muy futbolera ya que su padre, Amador Bernabéu, fue directivo del Barça. Por algo, siempre estuvo apoyando muy de cerca a su amado hijo.

Montserrat Bernabeu está casada con el abogado y empresario, Joan Piqué, padre de Gerard y Marc. Durante toda su vida ha apoyado la destreza deportiva de su hijo y su carrera futbolística. También su vida personal.

Shakira forjó una estrecha relación con su suegra. En imágenes de medios internacionales se las veía juntas en los partidos de Piqué.

Shakira y los padres de Pique, Montserrat Bernabeu y Joan Pique asisten al partido final de la Copa del Rey de España (Copa del Rey) FC Barcelona vs Sevilla FC en el Estadio Vicente Calderón el 22 de mayo , 2016 en Madrid, España. (Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images)

Montserrat siempre se mostraba muy cariñosa con sus nietos, Milan y Sasha. De hecho, en una entrevista concedida al programa de radio La Hora del Té, la madre de Piqué aseguró que Shakira era “una persona fascinante” y que la consideraba “una mujer supersencilla y de grandes valores”.

Tenían tanta confianza que la artista reveló que su exsuegra le había aconsejado que se cortara tanto el pelo en 2012. “Esto fue consejo de mi suegra, que me dijo: ‘Ay, ¿por qué no te cortas el pelo? Que lo tienes muy maltratado’. El peor error de mi vida. No vuelvo a seguir tus consejos estéticos, suegra”, aseguró entre risas en Vogue.

Son vecinas

De momento, Shakira y Montserrat siguen siendo vecinas. La cantante todavía reside en la mansión ubicada en la urbanización Ciutat Diagional, de Esplugues de Llobregat, municipio de España perteneciente a la provincia de Barcelona.

En una una casa anexa viven los padres de Piqué. El futbolista, por su parte, vive en el centro de Barcelona, en un lujoso espacio.

Montserrat con Clara Chía

Montserrat no se ha pronunciado nunca sobre la separación de Shakira y Piqué. Sin embargo, sus últimos movimientos reflejan que baila al son que le toque el hijo.

Clara Chía YA está totalmente integrada en la familia. Este fin de año estuvieron todos juntos en el Pirineo catalán y la revista ¡HOLA! fue testigo de pasaron juntas.