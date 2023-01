Las reacciones a la colaboración de Shakira y Bizarrap sobre Piqué y Clara Chía

Bizarrap acaba de estrenar su Music Sessions #53, que contó con la colaboración de Shakira, lo que dio mucho de qué hablar, pues en la letra comparte varios detalles de su rompimiento con el exfutbolista Gerard Piqué.

Lo que más llamó la atención fue que la colombiana hizo mención de Clara Chía, la mujer por la que, supuestamente, la dejó el también empresario.

¿Qué dice la canción de Shakira?

La letra de la canción comienza como una despedida a Piqué, dejando ver todos los errores que tuvo él al dejarla ir.

“Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. Pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, nos dice un fragmento.

También hace una clara referencia a Clara Chía, la joven por la que Gerard dejó a Shakira.

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande, y por eso estás con una igualita que tú”, canta la colombiana.

Una de las frases favoritas de los fans hace mención a que, desde su separación, la artista ha sabido explotar el tema, a través de la música: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Reacciones en redes sociales

Rápidamente, el tema se volvió tendencia en redes sociales, generando diversas reacciones por parte del público que escuchó el tema.

Yo escuchando la letra de Shakira: pic.twitter.com/N3FMqUTIBh — MALBERT (@ItsMalbert) January 12, 2023

simplemente gracias Taylor y Shakira por hundir onvres y perdón por tan poco pic.twitter.com/QlsOYsKHf4 — adri🌷 (@ceIicidad) January 12, 2023

Shakira: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en HACIENDA”



Yo: pic.twitter.com/1JaXk9ayx2 — Ivii ◟̽◞̽ 🎄 (@ivimar_vazquez) January 12, 2023

"Tiene nombre de persona buena, CLARAmente no es como suena.. es igualita que tú". Shakira acaba de enterrar viva a Clara Chía y a Piqué con su Music Session. pic.twitter.com/HxdXZ5bATU — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) January 12, 2023

CLARAMENTE, ES IGUALITA QUE TUUUUUUUUU, DALE SHAKIRA pic.twitter.com/5zvwgHfzg3 — yvonne🪷 (@KRCHZMIX) January 12, 2023

Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan. - Shakira ¡Grítalo reina! pic.twitter.com/YmFbz4VCLl — Felipe Romero (@Dfeliperomero) January 12, 2023