¿Indirecta o resentida? Adamari Lopez lanzó un mensaje a su ex tras la nueva canción de Shakira

¿Indirecta o resentida? Adamari Lopez lanzó mensaje a su ex tras la nueva canción de Shakira Instagram: adamarilopez y captura video "Te felicito"

Shakira se convirtió en la reina de internet, luego de que diera a conocer su más reciente canción en colaboración con Bizzarap y es que en ella se deja ir con todo contra la infidelidad de su expareja, Gerard Piqué con Clara Chía Martí.

Sin embargo, esta nueva melodía nos ha dejado varias frases memorables y que probablemente pronto se convertirá en un himno de empoderamiento para las mujeres que pasaron una situación similar.

Sin embargo, dentro del mundo del espectáculo, las reacciones no dejaron de ser notables, pues varias famosas han mostrado su sororidad a la cantante colombiana, entre ellas, Antonela Roccuzzo, Carmen Villalobos, Belinda, y Adamari Lopez.

Adamari Lopez manda una indirecta a su ex tras la nueva canción de Shakira

La explosiva letra de Shakira y Bizzarap en la la sesión #53 ha levantado polémica entre los fans, pues ha dividido opiniones, ya que hay quienes aseguran que la colombiana se encuentra monetizando su “dolor” y otros que han retomado la letra como un consuelo a las infidelidades de las que fueron víctimas sin caer en el “despecho”.

“Ya basta de quedarnos calladas”, es una de las consignas que cientos de mujeres han replicado tras el estreno de esta nueva canción y que se puede leer en redes sociales, pero no es la única frase que ha hecho eco, ya que Adamari Lopez compartió un video subiéndose a este tema tan viral.

Además, en el video que ya reúne más de 40 mil “likes”, se han dejando todo tipo de comentarios, donde se puede leer aquellas que la critican, otros que la comparan con Shakira por “monentizar sus lágrimas” y aquellos que la defienden. Entre los mensajes más destacados, se puede leer lo siguiente:

“Soy tu fan pero la verdad que deberías superarlo, eres una Sra. y deberías de dejar de publicar esos like que te hacen ver como una adolescente despechada”; “y si ella puede generar ingresos de su oscuro momento... yo también lo haría”; “Supéralo ya algo también dejaste de hacer tu como esposa, aquí no hay buenas ni malas, lo que hay es errores”; “Súper bueno Ada me encantó, a quien le caiga el traje que se lo ponga, así de simple, allá las acomplejadas que critican”; “Así es, tu también le quedaste grande y por eso sacaste el gato a tiempo”, fue parte de lo que le comentaron sus fans.

Adamari Lopez anunció de forma pública su separación de Toni Costa en mayo de 2021, sin embargo, mantiene un vñiculo con él por la integridad y educación de la hija que tienen en común, Alaïa. Toni actualmente mantiene una relación sentimental con Evelyn Beltrán, con quien se ha especulado está comprometido.