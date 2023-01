El vestido low cost de la princesa Alexia que todas podemos llevar

La princesa Alexia de Holanda ha sorprendido con su look navideño para la fiestas pues a diferencia de los looks costosos que suelen llevar los miembros de las distintas realezas, ella apotó por un look low cost que ha enamorado a más de una.

Como es de costumbre, la monarquía holandesa posó en el Día de los Reyes para celebrar las fiestas y fue Alexia la que dejó claro que su familia también apuesta por estilos prendas de bajo costo pero con mucho estilo.

En la postal familiar se puede ver a Máxima y Guillermo de Holanda acompañados de sus tres hijas: Amalia, Alexia y Ariane y para quien no podía faltar era su mascota.

“Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo” en varios idiomas.

El look low cost de la princesa Alexia

La joven de 17 años no pasó desapercibida al llevar un vestido negro midi de Zara de escote asimétrico con el hombro descubierto y manga larga con detalle de frunces. Además, cuenta con una abertura en la espalda y un cierre lateral.

El diseño glam es parte de la colección de invierno de la firma española y cuyo precio es de 35,95 euros.

El vestido que lució la princesa Alexia. Foto: Zara

Sin duda, un look clásico para celebrar la Navidad con aporta elegancia y sensualidad.

Luego de conocerse el look de Alexia las ventas en la página web de la firma arrasaron quedando solo algunas unidades, quedando claro la gran influencia que puede tener la realeza.

Mientras Alexia llevó un vestido económico, su hermana Amalia repitió un vestido verde de Asos que llevó en septiembre durante la apertura del Parlamento y la pequeña, Ariane, lució un diseño de lunares de Missoni.