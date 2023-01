Shakira defiende “como una loba” a sus hijos: se enfrenta nuevamente a Piqué por Clara Chía

Varias situaciones están generando nuevos enfrentamientos entre Shakira y Gerard Piqué por la custodia de sus hijos, Milan y Sasha.

Aun cuando no se conoce si existe una cláusula “Anti Clara Chía”, es más que evidente que la cantante no desea por ningún concepto que sus hijos tengan contacto con quien se supone es la mujer con la que le fue infiel el ex futbolista.

Tacita o no, Piqué se pasó de la raya al asistir a un evento con sus hijos cuando estaban pasando las fiestas de Año Nuevo con él y de repente aparece su novia Clara Chía Martí, pensando que estaba muy discreta y que nadie se daría cuenta de su presencia.

Pues, según los medios españoles, un invitado al evento la captó y obviamente eso enfureció a Shakira porque estaba de anteojos que hubo algún acercamiento con Milan y Sasha.

La guinda de la torta, exponer a Milan

Y como para completar la guinda de la torta, el empresario de Kosmos expuso a Milan a un programa que se emite por Twitch, Kings League, la liga de streamers que el exfutbolista organiza con el apoyo de Ibai Llanos.

Según fuentes cercanas a la cantante, ya enfurecida por la cercanía de Clara Chía, ahora Piqué expone a uno de sus hijos sin consentimiento de ella.

#MILAN es tendencia en TIK tok, ya que se viralizó un vídeo en el que acompaña a @3gerardpique en la @KingLeague_info.

Varios destacan su inteligencia, belleza y forma de expresarse y todos estos halagos dicen que es gracias a @shakira ♥️♥️ pic.twitter.com/VdUaDquD3v — Shakira Rock 🤖 🤟 (@ShakiraRock3) January 7, 2023

Lo cierto es que ambas situaciones se suman a la mudanza a Miami que no será en enero como se tenía previsto en el acuerdo de custodia ya firmado por ambas partes.

Lo que podría llevar de nuevo a la cantante barranquillera y al exfutbolista del Barcelona a los juzgados para reformular el convenio.

El primer convenio ¿No funciona?

En noviembre de 2022, la ex pareja decidió en una reunión de “doce horas”, que Shakira y los niños se mudarían a Miami, donde ella tiene una mansión.

También se estableció que Piqué podría visitar a Milan y Sasha durante 10 días al mes, y ellos regresaran a Barcelona durante sus vacaciones escolares.

Aun cuando los abogados del exfutbolista niegan por completo que exista una claúsula de cero acercamientos de Clara Chía Martí a los vástagos de la expareja, es lógico que en esta oportunidad Shakira lo coloque en la mesa de negociación.

Hace unas semanas, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, titulares del podcast Mamarazzis, informaron que Shakira optó por retrasar la mudanza ya que su papá, William Mebarak, se encuentra delicado de salud.

Esta situación se confirma con el regreso de ambos pequeños a su colegio en Barcelona y este fin de semana en un encuentro de béisbol de Milan, donde Shakira y Piqué asistieron y se trataron de la manera más cordial que podrían hacerlo para llevar la fiesta en paz con los niños, reseñó el portal Quien.

Las circunstancias ameritan la renegociación

De acuerdo con el programa Mamarazzis, las circunstancias actuales, podría generar una “reformulación” o “renegociación” del acuerdo de custodia por la cantante y el empresario para que se adapte a la vida que tienen los niños y, además, para dejar claro detalles como la distancia de Clara Chía y la exposición de los pequeños a programas sin autorización de ambas partes en conflicto.

“Comenzar una nueva negociación es algo que ninguno de los dos desea, habida cuenta de que vienen de casi seis meses de guerra total, pero el convenio firmado, ratificado y rubricado por la jueza se antoja poco útil para la nueva situación”.

Según el diario La Vanguardia, probablemente Shakira y Piqué opten, mientras ella, Milan y Sasha no se muden a Florida, por seguir “el régimen clásico cuando la guarda no es compartida. Un día entre semana y fines de semana alternos, en este caso, para Gerard”.